Duygusal Anlar Yaşandı: Rapçi Aspova Fenomen Sevgilisi Aslı Güler'e Sahnede Evlenme Teklifi Etti!
Duygusal Anlar Yaşandı: Rapçi Aspova Fenomen Sevgilisi Aslı Güler'e Sahnede Evlenme Teklifi Etti!
Son dönemlerde yaptığı rap şarkılarla yeni nesil gençlerin ilgi odağı olan Aspova, bir süredir birlikte olduğu fenomen Aslı Güler'e sahnede evlilik teklifi etti.
Gelin o anlara birlikte bakalım. 👇
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Aslı Güler, sosyal medyanın en ilginç fenomen şeflerinden biri olan CZN Burak'ın sevgilisi olduğu dönemlerde merak uyandırmaya başlamıştı.
Fakat bu ilişki pek fazla sürmeden noktalanmıştı. Birçoğumuz TikTok'tan, YouTube'dan, ya da Instagram'dan tanıdığı Aslı Güler bir süredir de yeni nesil Türk rapçi Aspova ile birlikte.
Gerçek adı Muhammed Kılıçaslan sahne adıyla Aspova, Türkiye’de örneği çok az olan R&B, Trapsoul türlerinde müzik icra eden sevilen bir sanatçı.
Fenomen çift, sosyal medyada çektikleri komik videolarla da epey ilgi görmeye devam ediyor.
Dün gece ise Aspova sahne aldığı mekanda sevgilisi Aslı Güler'e evlilik teklifi etti.
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Bu özel anları sevenleriyle birlikte paylaşması Aspova ve Aslı Güler'in hayranlarını sevindirdi.
Aslı Güler'in gün sonu paylaşımı👇
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Evlenme teklifi ettiği duygusal anlar👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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