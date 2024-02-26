Hamilelik Sürecinde 9 Ay Boyunca Birbirine Dokunmadan İlişki Nasıl Sürdürülebilir? Diyen Ezgi Ünal Gündem Oldu

'Deliriyo muyuz?' isimli bir podcast yapan Kübra Sevimgin'e konuk olan İşte Benim Stilim yarışmasından da tanınan Ezgi Ünal sözleriyle gündem oldu.
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Kübra Sevimgin ve podcasti 'Deliriyo muyuz?' geçtiğimiz günlerde de 'fuck buddy' başlığıyla yayınlanan video ile gündem olmuştu.
Podcaste katılan Ezgi Ünal ise şimdi, '9 ay çok uzun bir süre, birlikte olan ve aynı zamanda da çocuk sahibi olacak o 2 kişi 9 ay boyunca birbirine dokunmadan nasıl o ilişkiyi sağlıklı sürdürebilir? Benim doktora sorduğum ilk şey buydu' dedi. O sözler gündem oldu.
İşte o anlar: 👇
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Gebelikte ilk aylarda düşük tehlikesi ve son ayda erken doğum tehlikesi dışında (ki bu da gebelikten gebeliğe değişkenlik gösterir) seks yasak değil aşkım ha... Devamını Gör
Sarsıntı dan dolayı mı kıymetli hocam 😂😂
Hamile kadınlar daha azgın ve libidosu yüksek oluyorlar hamileyken kocası karısına kıyamazken kadın benimle irtibata geçiyor :)
benimle derken
OK Emre S,azgin jigolo.