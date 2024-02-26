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Hamilelik Sürecinde 9 Ay Boyunca Birbirine Dokunmadan İlişki Nasıl Sürdürülebilir? Diyen Ezgi Ünal Gündem Oldu

Hamilelik Sürecinde 9 Ay Boyunca Birbirine Dokunmadan İlişki Nasıl Sürdürülebilir? Diyen Ezgi Ünal Gündem Oldu

Instagram seks ilişki
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 09:54

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'Deliriyo muyuz?' isimli bir podcast yapan Kübra Sevimgin'e konuk olan İşte Benim Stilim yarışmasından da tanınan Ezgi Ünal sözleriyle gündem oldu.

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Kübra Sevimgin ve podcasti 'Deliriyo muyuz?' geçtiğimiz günlerde de 'fuck buddy' başlığıyla yayınlanan video ile gündem olmuştu.

Kübra Sevimgin ve podcasti 'Deliriyo muyuz?' geçtiğimiz günlerde de 'fuck buddy' başlığıyla yayınlanan video ile gündem olmuştu.

Kübra Sevimgin o videoda, 'Fuck buddy'nin kurallarını' açıklamıştı: 👇

Podcaste katılan Ezgi Ünal ise şimdi, '9 ay çok uzun bir süre, birlikte olan ve aynı zamanda da çocuk sahibi olacak o 2 kişi 9 ay boyunca birbirine dokunmadan nasıl o ilişkiyi sağlıklı sürdürebilir? Benim doktora sorduğum ilk şey buydu' dedi. O sözler gündem oldu.

Podcaste katılan Ezgi Ünal ise şimdi, '9 ay çok uzun bir süre, birlikte olan ve aynı zamanda da çocuk sahibi olacak o 2 kişi 9 ay boyunca birbirine dokunmadan nasıl o ilişkiyi sağlıklı sürdürebilir? Benim doktora sorduğum ilk şey buydu' dedi. O sözler gündem oldu.

İşte o anlar: 👇

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mamamia

Gebelikte ilk aylarda düşük tehlikesi ve son ayda erken doğum tehlikesi dışında (ki bu da gebelikten gebeliğe değişkenlik gösterir) seks yasak değil aşkım ha... Devamını Gör

piyanist

Sarsıntı dan dolayı mı kıymetli hocam 😂😂

JİGOLO

Hamile kadınlar daha azgın ve libidosu yüksek oluyorlar hamileyken kocası karısına kıyamazken kadın benimle irtibata geçiyor :)

cezamizne

benimle derken

tom lee jones

OK Emre S,azgin jigolo.