'Fuck Buddy'nin Kuralları Nelerdir?' Paylaşımı Gündem Oldu

'Deliriyo muyuz?' isimli bir podcast yapan Kübra Sevimgin, 'Fuck buddy'nin kuralları nelerdir?' sorusunu cevapladığı anlar ile gündem oldu.
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YouTube üzerinden yayınladığı podcastine ait görüntüleri Instagram'da da paylaşan Sevimgin, fuck buddy kurallarını açıkladı.
Sevimgin o anlarda, "Vakit geçirmezsin, çok fazla mesajlaşmazsın. Fuck buddy'sen eğer sadece 'gel' dersin. Gelir ya da bugün burada buluşalım dersin, buluşulur sevişilir ve herkes evine dağılır. O gece sarılıp uyunulmaz. Fuck buddy'e karşı bir şey hissetmemeye çalışırsın, hissetmezsin de normalde. Hissettiysen zaten senin için o artık fuck buddy değildir. Artık b.ku yedin, o toksik bir ilişkiye gitmeye başlar" dedi.
İşte o anlar: 👇
Kübra Sevimgin,'in 'Gap İlişki mi?' başlığıyla yayınladığı podcastinin tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇
O videoya gelen yorumlar: 👇
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