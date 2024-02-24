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'Fuck Buddy'nin Kuralları Nelerdir?' Paylaşımı Gündem Oldu

'Fuck Buddy'nin Kuralları Nelerdir?' Paylaşımı Gündem Oldu

Youtube seks ilişki
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 14:04

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'Deliriyo muyuz?' isimli bir podcast yapan Kübra Sevimgin, 'Fuck buddy'nin kuralları nelerdir?' sorusunu cevapladığı anlar ile gündem oldu.

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YouTube üzerinden yayınladığı podcastine ait görüntüleri Instagram'da da paylaşan Sevimgin, fuck buddy kurallarını açıkladı.

YouTube üzerinden yayınladığı podcastine ait görüntüleri Instagram'da da paylaşan Sevimgin, fuck buddy kurallarını açıkladı.

Sevimgin o anlarda, "Vakit geçirmezsin, çok fazla mesajlaşmazsın. Fuck buddy'sen eğer sadece 'gel' dersin. Gelir ya da bugün burada buluşalım dersin, buluşulur sevişilir ve herkes evine dağılır. O gece sarılıp uyunulmaz. Fuck buddy'e karşı bir şey hissetmemeye çalışırsın, hissetmezsin de normalde. Hissettiysen zaten senin için o artık fuck buddy değildir. Artık b.ku yedin, o toksik bir ilişkiye gitmeye başlar" dedi.

Sevimgin o anlarda, "Vakit geçirmezsin, çok fazla mesajlaşmazsın. Fuck buddy'sen eğer sadece 'gel' dersin. Gelir ya da bugün burada buluşalım dersin, buluşulur sevişilir ve herkes evine dağılır. O gece sarılıp uyunulmaz. Fuck buddy'e karşı bir şey hissetmemeye çalışırsın, hissetmezsin de normalde. Hissettiysen zaten senin için o artık fuck buddy değildir. Artık b.ku yedin, o toksik bir ilişkiye gitmeye başlar" dedi.

İşte o anlar: 👇

Kübra Sevimgin,'in 'Gap İlişki mi?' başlığıyla yayınladığı podcastinin tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇

O videoya gelen yorumlar: 👇

O videoya gelen yorumlar: 👇
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