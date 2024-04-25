Aşk Hayatıyla İlgili Açıklamalarıyla Gündemden Düşmeyen Hazal Filiz Küçükköse Barbie Gibi Hissettiğini Söyledi
Aşk Hayatıyla İlgili Açıklamalarıyla Gündemden Düşmeyen Hazal Filiz Küçükköse Barbie Gibi Hissettiğini Söyledi
Kara Sevda dizisiyle tanıdığımız Hazal Filiz Küçükköse sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güzelliğini gözlere bir kere daha soktu! Pembe kıyafetiyle poz veren isim kendini Barbie'ye benzetti!
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Kara Sevda, Rüya, Bir Peri Masalı gibi dizilerde rol almış güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse hem yetenekleri hem de güzelliğiyle adından sıkça bahsettiriyor.
Burak Özçivit, Neslihan Atagül ve Kaan Urgancıoğlu gibi bilindik isimlerle birlikte rol aldığı Kara Sevda dizisiyle yıldızını parlatan isim sonrasında popülaritesini arttırmaya devam etti.
İkiz kardeşi ile de dikkat çeken Küçükköse birlikte yer aldıkları Kötü Adamın 10 Günü isimli film ile çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla gündeme gelen Küçükköse, hem tarzını hem de fiziğini sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
En son aşk hayatıyla ilgili yaptığı "Aşk beni bazen sömürüyor bazen şaşırtıyor" açıklamasıyla gündeme gelen isim, geçtiğimiz saatlerde yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.
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Kısa sürede binlerce beğeni alan aktris pembeler içinde resmen ışıldadı! Aynı zamanda makyajını sergileyen güzel isim açıklamaya "Barbie gibi hissediyorum" yazdı.
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