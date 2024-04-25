Serap Paköz'ü Yaptırdığı Estetiklerden Sonra Neredeyse Tanıyamıyorduk!
Serap Paköz'ü Yaptırdığı Estetiklerden Sonra Neredeyse Tanıyamıyorduk!
Yıllardır ekranlarda sunduğu programlarla karşımıza gelen ve sevilen bir isim olan Serap Paköz, 58 yaşında yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme geliyor. Paköz'ün halini görenler 'Kendine neden bunu yaptın?' diye sormadan edemedi.
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Kariyerine spiker olarak başlayan ve uzun yıllar botunca radyolarda görev alan Serap Paköz, şimdilerde ekranların tanınan yüzlerinden bir tanesi.
Özellikle 2005 yılında SHOW TV ekranlarında sunduğu Bizbize programı ve akabinde 2009 yılında Star TV'de yayınladığı Suç ve Ceza programıyla büyük kitlelere ulaştı.
2017 yılında sunmaya başladığı Gerçeğin Peşinde isimli programla ise yıllar boyunca gündüz kuşağının en çok izlenen isimlerinden biri oldu.
58 yaşındaki Serap Paköz, Seda Sayan'ın yöntemini kullanarak "Fransız Askısı" ile yüzünü gerdirmişti.
Diğer bir yandan yalnızca kaşlarını kaldırtmakla kalmadı ve yüzüne işlem yaptırmaya devam etti.
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Ünlü sunucu yüzüne dolgu işlemi de uygulattı.
Adım adım yaşadığı değişimleri sosyal medyadan da takipçileri ile paylaşmayı unutmadı.
Serap Paköz'ün yüzündeki değişim takipçilerini ikiye böldü. Kimileri çok beğenirken, kimileri "kendine ne yaptın?" diye sorduç.
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