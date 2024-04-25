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Serap Paköz'ü Yaptırdığı Estetiklerden Sonra Neredeyse Tanıyamıyorduk!

Serap Paköz'ü Yaptırdığı Estetiklerden Sonra Neredeyse Tanıyamıyorduk!

GNS
GNS - Onedio Editörü
25.04.2024 - 11:14

Yıllardır ekranlarda sunduğu programlarla karşımıza gelen ve sevilen bir isim olan Serap Paköz, 58 yaşında yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme geliyor. Paköz'ün halini görenler 'Kendine neden bunu yaptın?' diye sormadan edemedi.

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Kariyerine spiker olarak başlayan ve uzun yıllar botunca radyolarda görev alan Serap Paköz, şimdilerde ekranların tanınan yüzlerinden bir tanesi.

Kariyerine spiker olarak başlayan ve uzun yıllar botunca radyolarda görev alan Serap Paköz, şimdilerde ekranların tanınan yüzlerinden bir tanesi.

İlk ekran deneyimini 1997 yılında Kanal D ekranlarında yaşayan ünlü isim, yıllar içerisinde pek çok kanalda ve programda karşımıza çıktı.

Özellikle 2005 yılında SHOW TV ekranlarında sunduğu Bizbize programı ve akabinde 2009 yılında Star TV'de yayınladığı Suç ve Ceza programıyla büyük kitlelere ulaştı.

Özellikle 2005 yılında SHOW TV ekranlarında sunduğu Bizbize programı ve akabinde 2009 yılında Star TV'de yayınladığı Suç ve Ceza programıyla büyük kitlelere ulaştı.

Yıllar içerisinde pek çok farklı konseptte, farklı programlar ile sevenlerinin karşısına çıktı. Ekranlarda kendisine bir umut arayan vatandaşlara yardım etti.

2017 yılında sunmaya başladığı Gerçeğin Peşinde isimli programla ise yıllar boyunca gündüz kuşağının en çok izlenen isimlerinden biri oldu.

2017 yılında sunmaya başladığı Gerçeğin Peşinde isimli programla ise yıllar boyunca gündüz kuşağının en çok izlenen isimlerinden biri oldu.

Program 2 kez kanal değiştirmesinin ardından 2023 yılında yayından kaldırıldı.

58 yaşındaki Serap Paköz, Seda Sayan'ın yöntemini kullanarak "Fransız Askısı" ile yüzünü gerdirmişti.

58 yaşındaki Serap Paköz, Seda Sayan'ın yöntemini kullanarak "Fransız Askısı" ile yüzünü gerdirmişti.

Bir dönem yaptırdığı operasyonlar yüzünden sosyal medyada epey yorum alan ve konuşulan isimlerden biri oldu.

Diğer bir yandan yalnızca kaşlarını kaldırtmakla kalmadı ve yüzüne işlem yaptırmaya devam etti.

Diğer bir yandan yalnızca kaşlarını kaldırtmakla kalmadı ve yüzüne işlem yaptırmaya devam etti.
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Ünlü sunucu yüzüne dolgu işlemi de uygulattı.

Ünlü sunucu yüzüne dolgu işlemi de uygulattı.

Adım adım yaşadığı değişimleri sosyal medyadan da takipçileri ile paylaşmayı unutmadı.

Adım adım yaşadığı değişimleri sosyal medyadan da takipçileri ile paylaşmayı unutmadı.

Kendisi son olarak 18 Mart'ta doktoru ile çektiği videoda çenesini sıktığı için massater botoks yaptırdığını paylaşmıştı.

Serap Paköz'ün yüzündeki değişim takipçilerini ikiye böldü. Kimileri çok beğenirken, kimileri "kendine ne yaptın?" diye sorduç.

Serap Paköz'ün yüzündeki değişim takipçilerini ikiye böldü. Kimileri çok beğenirken, kimileri "kendine ne yaptın?" diye sorduç.

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