Serap Paköz'ü Yaptırdığı Estetiklerden Sonra Neredeyse Tanıyamıyorduk!

Yıllardır ekranlarda sunduğu programlarla karşımıza gelen ve sevilen bir isim olan Serap Paköz, 58 yaşında yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme geliyor. Paköz'ün halini görenler 'Kendine neden bunu yaptın?' diye sormadan edemedi.