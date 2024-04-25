Eski Sevgilisi Devrim Özkan'dan Vazgeçemeyen Lucas Torreira'dan Yeni Hamle Geldi
Eski Sevgilisi Devrim Özkan'dan Vazgeçemeyen Lucas Torreira'dan Yeni Hamle Geldi
Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Lucas Torreira, eski sevgilisi Devrim Özkan'ı unutamıyor. İlişkileri geçtiğimiz Ocak ayında kesin olarak sona ererken, Torreira'dan Devrim Özkan'a yeni bir hamle geldi!
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Son dönemin en popüler oyuncularından Devrim Özkan ve Lucas Torreira ikilisi arasındakiler uzun bir süre magazin gündemini meşgul etmişti hatırlarsanız.
Günden güne dedikodular artmaya devam ediyordu tabii.
Neyse, tüm inkarlarına rağmen Miami'de hayranlarının objektiflerine el ele yakalandılar.
Her şey yorunda gidiyor derken bu çiftin ayrıldığını öğrenmiştik. Sebebi ise epey enteresandı...
Tabii dayanamayıp yeniden barıştıklarını görmüştük. Evlenmelerini beklerken çatır çatır ayrıldıkları haberi geldi gündeme.
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Diğer bir yandan yine magazinde yer alan iddialara göre Devrim Özkan'ın, Lucas Torreira'dan oldukça lüks istekleri varmış.
Ocak ayında sona eren ilişkinin ardından ikili kendi yıllarına bakma kararı aldı.
Lucas Torreira eski sevgilisi Devrim Özkan'ı unutamamış olacak ki kendisinden yeni bir hamle geldi.
Ne Gemiler Yaktım dizisindeki minik rol arkadaşı Melisa Duru ile bir araya gelen Devrim Özkan, paylaşımı hikayesinde alıntıladı. Torreira ise gidip o paylaşımı beğendi!
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