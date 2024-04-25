Eski Sevgilisi Devrim Özkan'dan Vazgeçemeyen Lucas Torreira'dan Yeni Hamle Geldi

Bu durum Torreira'nın maddi olarak sıkıntı yaşamasına sebep olmuş... O dönem Müge Dağıstanlı'nın sözlerine göre ayrılığın arkasında yatan sebep bu olmuştu.

'Söylenenlere göre Devrim Özkan'ın bitmek bilmeyen istekleri vardı. 400 bin dolarlık saat, marka ayakkabı ve çantalar bu istekler arasındaydı. Torreira harcamalarının 3 milyon TL'yi bulduğunu söylüyordu ve bundan rahatsızdı. Torreira'nın takımdan alacağı ücrette aksamalar olunca para sıkıntısı yaşandı.'