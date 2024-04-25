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Eski Sevgilisi Devrim Özkan'dan Vazgeçemeyen Lucas Torreira'dan Yeni Hamle Geldi

Eski Sevgilisi Devrim Özkan'dan Vazgeçemeyen Lucas Torreira'dan Yeni Hamle Geldi

Lucas Torreira
GNS
GNS - Onedio Editörü
25.04.2024 - 09:33

Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Lucas Torreira, eski sevgilisi Devrim Özkan'ı unutamıyor. İlişkileri geçtiğimiz Ocak ayında kesin olarak sona ererken, Torreira'dan Devrim Özkan'a yeni bir hamle geldi!

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Son dönemin en popüler oyuncularından Devrim Özkan ve Lucas Torreira ikilisi arasındakiler uzun bir süre magazin gündemini meşgul etmişti hatırlarsanız.

Son dönemin en popüler oyuncularından Devrim Özkan ve Lucas Torreira ikilisi arasındakiler uzun bir süre magazin gündemini meşgul etmişti hatırlarsanız.

Devrim Özkan'ın fanatik Galatasaraylı olduğunu bilenler, bu ikilinin bir araya gelerek görüşmelerini aşka bağlamıştı .Bir partide yan yana gelen ikili hiçbir şekilde aşk iddialarını kabul etmiyordu.

Günden güne dedikodular artmaya devam ediyordu tabii.

Günden güne dedikodular artmaya devam ediyordu tabii.

Muslera'nın eşi Patrico'nun doğum gününe birlikte katılmıştı bu çift. Diğer bir yandan Devrim Özkan maçlara gitme sıklığını da artırmıştı.

Neyse, tüm inkarlarına rağmen Miami'de hayranlarının objektiflerine el ele yakalandılar.

Neyse, tüm inkarlarına rağmen Miami'de hayranlarının objektiflerine el ele yakalandılar.

İlişkileri gün yüzüne çıkan çift daha sonra saklama gereği de duymadan açık açık paylaşmışlardı.

Her şey yorunda gidiyor derken bu çiftin ayrıldığını öğrenmiştik. Sebebi ise epey enteresandı...

Her şey yorunda gidiyor derken bu çiftin ayrıldığını öğrenmiştik. Sebebi ise epey enteresandı...

O dönem söylenenlere göre Lucas Torreira, Devrim Özkan'dan oyunculuğu bırakarak kendisiyle evlenmesini istemiş. Devrim Özkan ise bu isteği net bir şekilde reddederek ilişkiyi sonlandırmıştı.

Tabii dayanamayıp yeniden barıştıklarını görmüştük. Evlenmelerini beklerken çatır çatır ayrıldıkları haberi geldi gündeme.

Tabii dayanamayıp yeniden barıştıklarını görmüştük. Evlenmelerini beklerken çatır çatır ayrıldıkları haberi geldi gündeme.

Devrim Özkan, sosyal medya hesapları üzerinden Torreira'ya dair her şeyi kaldırmış ve takipten çıkmıştı. Bu da ikilinin ayrıldığının bir işaretiydi. Tabii o dönem ayrılığın ardından pek çok iddia ortaya çıkmıştı. İlişkinin sonunun kavga ve bağırışlarla geldiği iddia edilmişti.

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Diğer bir yandan yine magazinde yer alan iddialara göre Devrim Özkan'ın, Lucas Torreira'dan oldukça lüks istekleri varmış.

Diğer bir yandan yine magazinde yer alan iddialara göre Devrim Özkan'ın, Lucas Torreira'dan oldukça lüks istekleri varmış.

Bu durum Torreira'nın maddi olarak sıkıntı yaşamasına sebep olmuş... O dönem Müge Dağıstanlı'nın sözlerine göre ayrılığın arkasında yatan sebep bu olmuştu.

'Söylenenlere göre Devrim Özkan'ın bitmek bilmeyen istekleri vardı. 400 bin dolarlık saat, marka ayakkabı ve çantalar bu istekler arasındaydı. Torreira harcamalarının 3 milyon TL'yi bulduğunu söylüyordu ve bundan rahatsızdı. Torreira'nın takımdan alacağı ücrette aksamalar olunca para sıkıntısı yaşandı.'

Ocak ayında sona eren ilişkinin ardından ikili kendi yıllarına bakma kararı aldı.

Ocak ayında sona eren ilişkinin ardından ikili kendi yıllarına bakma kararı aldı.

O dönemden beridir sesleri solukları çıkmıyor ancak...

Lucas Torreira eski sevgilisi Devrim Özkan'ı unutamamış olacak ki kendisinden yeni bir hamle geldi.

Lucas Torreira eski sevgilisi Devrim Özkan'ı unutamamış olacak ki kendisinden yeni bir hamle geldi.

Ne Gemiler Yaktım dizisindeki minik rol arkadaşı Melisa Duru ile bir araya gelen Devrim Özkan, paylaşımı hikayesinde alıntıladı. Torreira ise gidip o paylaşımı beğendi!

Ne Gemiler Yaktım dizisindeki minik rol arkadaşı Melisa Duru ile bir araya gelen Devrim Özkan, paylaşımı hikayesinde alıntıladı. Torreira ise gidip o paylaşımı beğendi!

Bakalım sonuç verecek mi bu çabaları...

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