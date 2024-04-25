Batuhan Karadeniz Mauro Icardi'nin Eşi Wanda Nara'nın Klibindeki Sahnelerine Tepki Gösterdi

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın klibindeki sahnelerine tepki gösterdi. Şu anda ekranlarda yorumculuk yapan Karadeniz, Arjantinli futbolcuyu 'bu ülkenin ahlâki değerleri var' diyerek eleştirdi.