Batuhan Karadeniz Mauro Icardi'nin Eşi Wanda Nara'nın Klibindeki Sahnelerine Tepki Gösterdi
Batuhan Karadeniz Mauro Icardi'nin Eşi Wanda Nara'nın Klibindeki Sahnelerine Tepki Gösterdi
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın klibindeki sahnelerine tepki gösterdi. Şu anda ekranlarda yorumculuk yapan Karadeniz, Arjantinli futbolcuyu 'bu ülkenin ahlâki değerleri var' diyerek eleştirdi.
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"Bad Bitch", "O bicho Vai pegar" ve "Money" adlı şarkılarıyla müzik dünyasına adım atan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısının klip fragmanını 25 Nisan'da paylaşacağını duyurmuştu.
Model ve eski televizyon sunucusu, sosyal medya hesabından "Amor verdadero" adını verdiği şarkısının ilk klip görüntülerini yayınladı.
Nara'nın eşi Icardi ile oldukça yakın sahneleri gündem oldu 👇
Batuhan Karadeniz, Icardi'nin klipte oynamasını "Bu ülkenin de bir ahlâki değerleri var! Bunu yok sayamazsın! Yazıklar olsun! Benim için Icardi bitmiştir!" diyerek eleştirdi.
Karadeniz'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 👇
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