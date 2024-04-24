Athena Grubunun Solisti Gökhan Özoğuz Fenerbahçe - Sivasspor Maçında Verilen Penaltıya Çok Sert Çıktı!

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alman Benjamin Brand'ın Galatasaray Üniversitesi mezunu olduğu iddiasına inanarak tepki gösterdi. Özoğuz, bir paylaşımı alıntılayarak sert ifadeler kullandı.