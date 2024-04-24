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Athena Grubunun Solisti Gökhan Özoğuz Fenerbahçe - Sivasspor Maçında Verilen Penaltıya Çok Sert Çıktı!

Athena Grubunun Solisti Gökhan Özoğuz Fenerbahçe - Sivasspor Maçında Verilen Penaltıya Çok Sert Çıktı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
24.04.2024 - 15:43

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alman Benjamin Brand'ın Galatasaray Üniversitesi mezunu olduğu iddiasına inanarak tepki gösterdi. Özoğuz, bir paylaşımı alıntılayarak sert ifadeler kullandı.

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivas deplasmanına çıkan Fenerbahçe, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivas deplasmanına çıkan Fenerbahçe, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol, 90+4'te ev sahibi ekibin penaltısından geldi. Kırımızı-beyazlıların golü, ligde tüm hesapları değiştirdi.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol, 90+4'te ev sahibi ekibin penaltısından geldi. Kırımızı-beyazlıların golü, ligde tüm hesapları değiştirdi.

Penaltı, Alman VAR hakemi Benjamin Brand'in orta hakem Cihan Aydın'ı uyarması ile gelmişti. Karşılaşmanın ardından ise yorumcu Murat Aşık Benjamin Brand'in Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olduğunu iddia etmişti.

Penaltı, Alman VAR hakemi Benjamin Brand'in orta hakem Cihan Aydın'ı uyarması ile gelmişti. Karşılaşmanın ardından ise yorumcu Murat Aşık Benjamin Brand'in Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olduğunu iddia etmişti.

Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından Aşık'ın söylemini yayınlayarak bu iddiaya tepki gösterdi 👇

Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından Aşık'ın söylemini yayınlayarak bu iddiaya tepki gösterdi 👇

Ancak Brand'ın Galatasaray Üniversitesi mezunu olduğuna dair resmi bir belge şu an için bulunmamakta.

Ancak Brand'ın Galatasaray Üniversitesi mezunu olduğuna dair resmi bir belge şu an için bulunmamakta.

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