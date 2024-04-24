Yeni Sezonda Hayata Geçecek! TFF Hakemler Konusunda Büyük Adım Attı
Yeni Sezonda Hayata Geçecek! TFF Hakemler Konusunda Büyük Adım Attı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile kulüpler arasında gelecek sezon için Merkez Hakem Kurulu'nun bağımsızlığını sağlamak için bir anlaşma yapıldığı belirtildi. Anlaşma çerçevesinde, 5 üyeli yeni bir şirket kurulacağı ve ve hakemlerin bu bağımsız kurul tarafından atanacakları ifade edildi.
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Türk futbolunda önümüzdeki sezon için öngörülen köklü değişikliklerden biri için ilk adımlar atıldı.
Fanatik'ten Umut Eken'in haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile profesyonel liglerde mücadele eden kulüpler, bağımsız bir hakem kurulu oluşturma konusunda mutabık kaldı.
Bu bağlamda, önümüzdeki sezon müsabakalara hakem atamalarında tam yetkiye sahip olacak bağımsız bir hakem kurulu oluşturulması planlanıyor.
Almanya'nın uygulamasından esinlenilen proje için tüm kulüplerin onayının alındığı ifade edildi.
Peki sistem hayata geçirse nasıl işleyecek? TFF bir şirket kuracak, profesyonel kulüpler başka bir şirket kuracak. Bu iki şirket, 5 üyeli yeni bir şirket kuracak.
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Yeni şirketin üyelerinin 3'ü TFF tarafından, 2'si ise kulüpler tarafından belirlenecek. Oluşacak şirket, bağımsız hakem kurulunu atayacak.
Hakemlerle ilgili her türlü atama ve yaptırım yetkisi, bağımsız hakem kuruluna ait olacak.
Kurul, ihtiyaç duyulması halinde yabancı orta hakem ve VAR hakemlerinin atanması konusunda da kararını ortaya koyabilecek.
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bu ülkenin başından akp gitmediği sürece futbol dahil bir çok şey iyice boka batacak.. hele ben artık fenerbahçeli değilim açıklamasından sonra ne demek ne y... Devamını Gör
Herkes federasyon tarafsiz olsun, hakemler adil mac yonetsin diyor, adamlar sirket kurup hakemligi sirkete vermenin derdinde. BAgimsiz olmasi gereken kurumu ... Devamını Gör
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