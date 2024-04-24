Yeni Sezonda Hayata Geçecek! TFF Hakemler Konusunda Büyük Adım Attı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile kulüpler arasında gelecek sezon için Merkez Hakem Kurulu'nun bağımsızlığını sağlamak için bir anlaşma yapıldığı belirtildi. Anlaşma çerçevesinde, 5 üyeli yeni bir şirket kurulacağı ve ve hakemlerin bu bağımsız kurul tarafından atanacakları ifade edildi.