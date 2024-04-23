Kimse Bunu Beklemiyordu! Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi 23 Nisan Paylaşımında Fenerbahçe U19'a Yer Verdi
Kimse Bunu Beklemiyordu! Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi 23 Nisan Paylaşımında Fenerbahçe U19'a Yer Verdi
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı. Yıldız forvet, paylaşımında Fenerbahçe U19'un futbolcularıyla olan bir fotoğrafını kullandı.
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Galatasaray'a geldiğini günden sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazanan Mauro Icardi, bu kez performansıyla değil sosyal medyadaki paylaşımıyla spor gündemine oturdu.
23 Nisan'a dair paylaşımda bulunan Arjantinli, birçok küçük taraftarla çekildiği fotoğrafları yayınlayarak çocukların bayramını kutladı.
Yıldız oyuncu gönderisinin sonuna ise Süper Kupa'daki karşılaştıkları Fenerbahçe U19 oyuncularıyla olan bir fotoğrafına yer verdi.
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