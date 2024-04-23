UEFA Hakem Halil Umut Meler'in EURO 2024'te Görev Alacağını Duyurdu!
UEFA Hakem Halil Umut Meler'in EURO 2024'te Görev Alacağını Duyurdu!
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UEFA Hakem Komitesi, EURO 2024'te oynanacak 51 maçta görev alacak 18 hakemi seçti.
UEFA'nın seçtiği hakemler arasında Halil Umut Meler de yer aldı.
EURO 2024'te düdük çalacak hakemler👇🏻
14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek dev organizasyonda Türkiye, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile aynı gruba düşmüştü.
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