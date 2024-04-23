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UEFA Hakem Halil Umut Meler'in EURO 2024'te Görev Alacağını Duyurdu!

UEFA Hakem Halil Umut Meler'in EURO 2024'te Görev Alacağını Duyurdu!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
23.04.2024 - 12:28

UEFA, Türk hakem Halil Umut Meler'in Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacağını açıkladı.

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UEFA Hakem Komitesi, EURO 2024'te oynanacak 51 maçta görev alacak 18 hakemi seçti.

UEFA Hakem Komitesi, EURO 2024'te oynanacak 51 maçta görev alacak 18 hakemi seçti.

UEFA'nın seçtiği hakemler arasında Halil Umut Meler de yer aldı.

UEFA'nın seçtiği hakemler arasında Halil Umut Meler de yer aldı.

EURO 2024'te düdük çalacak hakemler👇🏻

EURO 2024'te düdük çalacak hakemler👇🏻

  • Artur Soares Dias (Portekiz)

  • Jesus Gil Manzano (İspanya)

  • Marco Guida (İtalya)

  • Istvan Kovacs (Romanya)

  • Ivan Kruzliak (Slovakya)

  • François Letexier (Fransa)

  • Danny Makkelie (Hollanda)

  • Szymon Marciniak (Polonya)

  • Halil Umut Meler (Türkiye)

  • Glenn Nyberg (İsveç)

  • Michael Oliver (İngiltere)

  • Daniele Orsato (İtalya)

  • Sandro Scharer (İsviçre)

  • Daniel Siebert (Almanya)

  • Anthony Taylor (İngiltere)

  • Clement Turpin (Fransa)

  • Slavko Vincic (Slovenya)

  • Felix Zwayer (Almanya)

14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek dev organizasyonda Türkiye, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile aynı gruba düşmüştü.

14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek dev organizasyonda Türkiye, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile aynı gruba düşmüştü.

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