Fenerbahçe'de Başkanlığa Aday Sadettin Saran Dünyaca Ünlü Teknik Direktör ile Görüşme Gerçekleştirdi!

Fenerbahçe'nin haziran ayında yapacağı başkanlık seçiminde aday olduğunu açıklayan iş insanı Sadettin Saran, çalışmalarına başladı. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu, Saran'ın teknik direktörlerle görüştüğünü aktardı. Sabuncuoğlu, görüşülen isimler arasında eski Tottenham çalıştırıcısının olduğunu ifade etti.