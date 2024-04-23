Fenerbahçe'de Başkanlığa Aday Sadettin Saran Dünyaca Ünlü Teknik Direktör ile Görüşme Gerçekleştirdi!
Fenerbahçe'de Başkanlığa Aday Sadettin Saran Dünyaca Ünlü Teknik Direktör ile Görüşme Gerçekleştirdi!
Fenerbahçe'nin haziran ayında yapacağı başkanlık seçiminde aday olduğunu açıklayan iş insanı Sadettin Saran, çalışmalarına başladı. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu, Saran'ın teknik direktörlerle görüştüğünü aktardı. Sabuncuoğlu, görüşülen isimler arasında eski Tottenham çalıştırıcısının olduğunu ifade etti.
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün mevcut başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımının Sultanlar Ligi'nde yaşadığı şampiyonluğun ardından önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Koç, 6 yıldır yürüttüğü göreve yeniden aday alıp olmayacağı konusunda "Ne yapıp yapmayacağımı yakında açıklayacağım." ifadelerini kullanmıştı.
Seçimde hangi isimlerin olacağı merakla beklenirken şu anda tek aday olan ve "Göreve gelirsek ne sabır ne de süre istiyoruz. Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız" diyen Sadettin Saran'ın çalışmalarına dair ilk bilgi paylaşıldı.
Sports Digitale'dan Yağız Sabuncuoğlu, Saran'ın teknik direktör adaylarıyla görüşmeye başladığını ve bu isimlerden birinin de Antonio Conte olduğunu söyledi.
54 yaşındaki İtalyan teknik direktör, son olarak Premier Lig devi Tottenham'da görev almış, Mart 2023'te görevinden ayrılmıştı.
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Şu anda kulüp çalıştırmayan tecrübeli isim, Tottenham'dan önce sırasıyla Inter, Chelsea, İtalya Milli Takımı ve Juventus'un başındaydı.
Taraftarların görüşmeye dair yorumları 👇🏻
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Conte, Fenerbahçe'nin başına geçerse sizce başarılı olabilir mi?
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