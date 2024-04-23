Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Fenerbahçe Maçının Ardından Çok Konuşulacak Sözlere İmza Attı

'Sosyal medyadakiler, onlar önce aynaya baksınlar. Artık ülkede sevgi, saygı, insanlara karşı olmayan bir yapının aldığı bir durum. Velhasıl ona rağmen bütün herkes elinden geldiği kadar kendi işini en güzel şekilde yapmaya çalışıyor. Sivasspor olarak çok iyi mücadele ettik, 1 puan kazandık. Bundan önceki maçta Trabzonspor'u yenmiştik. Galatasaray ile berabere kalmıştık. Beşiktaş'ı yenmiştik. Dolayısıyla futbolcu kardeşlerimi bu kadar kısıtlı imkanlarla gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum.'

Uygun, şampiyonun kimin olacağının kendilerini ilgilendirmediğini dile getirerek 'Bugün bilmiyorum Fenerbahçe şampiyon olur ya da olmaz, dolayısıyla şampiyonun kim olduğu beni ilgilendirmez. Kendi takımımla ne yaparım konusuna bakarım.' ifadelerini kullandı.