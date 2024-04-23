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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Fenerbahçe Maçının Ardından Çok Konuşulacak Sözlere İmza Attı

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Fenerbahçe Maçının Ardından Çok Konuşulacak Sözlere İmza Attı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
23.04.2024 - 09:10

Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'den bir puan almayı başaran Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, maç sonunda ifade ettiği sözlerle futbol gündemine damga vurdu. Uygun'un hedefinde sosyal medya vardı.

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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe’yi konuk eden ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Uygun, sosyal medyadaki eleştirilere sert tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe’yi konuk eden ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Uygun, sosyal medyadaki eleştirilere sert tepki gösterdi.

'Sosyal medyadakiler, onlar önce aynaya baksınlar. Artık ülkede sevgi, saygı, insanlara karşı olmayan bir yapının aldığı bir durum. Velhasıl ona rağmen bütün herkes elinden geldiği kadar kendi işini en güzel şekilde yapmaya çalışıyor. Sivasspor olarak çok iyi mücadele ettik, 1 puan kazandık. Bundan önceki maçta Trabzonspor'u yenmiştik. Galatasaray ile berabere kalmıştık. Beşiktaş'ı yenmiştik. Dolayısıyla futbolcu kardeşlerimi bu kadar kısıtlı imkanlarla gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum.'

Uygun, şampiyonun kimin olacağının kendilerini ilgilendirmediğini dile getirerek 'Bugün bilmiyorum Fenerbahçe şampiyon olur ya da olmaz, dolayısıyla şampiyonun kim olduğu beni ilgilendirmez. Kendi takımımla ne yaparım konusuna bakarım.' ifadelerini kullandı.

"Kalabalıkta konuşanın tenhada affı olmazmış"

"Kalabalıkta konuşanın tenhada affı olmazmış"

'Sosyal medyada Sivasspor taraftarlarından bizi linçleyenlere karşı bize sahip çıkmaları için ricada bulunacağım. Ben artık yoruldum. Hepsine 100'er milyar lira tazminat davası açacağım. O capsler var, capsler. O capsleri sokacağım bir yerlere. Sonra görecekler benim kim olduğumu. Kalabalıkta konuşanın tenhada affı olmazmış. Bakacağız.'

"Onun bunun çocukları"

"Onun bunun çocukları"

'2 sene önce Rize'deyken Galatasaray'ı evinde yenmiştik ve o zaman da onlar şampiyonluktan olmuştu. Dolayısıyla şampiyonun kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Sadece, sosyal medyadan anamıza avradımıza çoluğumuza çocuğumuza küfür eden yani onun bunun çocuklarına edecek söz yok. Nasıl bir şekil aldık, nasıl birbirimize sevgimizi saygımızı, inancımız kaybettik onu anlamış değilim. Bu kadar iftira atılıyor. Biz Yiğidolar olarak aslan gibi duruyoruz.'

"Kalemini satanlar var"

"Kalemini satanlar var"

'Beni herkes tanır, gelir. Sosyal medyadan küfür ettim der, hakkını alır. Ben de veriyorum tazminat davasına, alırım parayı, fark etmiyor bağışlıyorum. Kendi ülkende bu kadar kirlenen bir toplum. Ne olduk arkadaş ya! Eskiden birbirimizin evlerine giden, saygıda kusur etmeyen, doğruyu yazan gazeteciler... Şimdi para alıyorlar, onlar kendilerini biliyor, konuşacağım. Para alıyor, inadına yalan haber yapıyor. Kalemini paraya satan satılıklar var. Sosyal medyadan ahkam kesiyor. Altına da 700-800 kişi...'

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