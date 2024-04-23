Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Fenerbahçe Maçının Ardından Çok Konuşulacak Sözlere İmza Attı
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Fenerbahçe Maçının Ardından Çok Konuşulacak Sözlere İmza Attı
Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'den bir puan almayı başaran Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, maç sonunda ifade ettiği sözlerle futbol gündemine damga vurdu. Uygun'un hedefinde sosyal medya vardı.
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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe’yi konuk eden ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Uygun, sosyal medyadaki eleştirilere sert tepki gösterdi.
"Kalabalıkta konuşanın tenhada affı olmazmış"
"Onun bunun çocukları"
"Kalemini satanlar var"
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