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Hangi Takım Önde? Süper Lig'de Son 10 Yılın Puan Durumu ve Şampiyonları

Hangi Takım Önde? Süper Lig'de Son 10 Yılın Puan Durumu ve Şampiyonları

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
22.04.2024 - 00:38

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Opet'in Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu. Koç, kadın voleybol takımını tebrik ederken futbol branşındaki genel puan durumuna ve şampiyonluk sayılarına dikkat çekti.

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Fenerbahçe Opet, play-off final serisinde Eczacıbaşı'na 3-2 üstünlük sağlayarak üst üste ikinci lig şampiyonluğuna ulaştı.

Fenerbahçe Opet, play-off final serisinde Eczacıbaşı'na 3-2 üstünlük sağlayarak üst üste ikinci lig şampiyonluğuna ulaştı.

Kupa sevincinin ardından konuşan sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin her branşta zirveye oynadığının altını çizdi.

Kupa sevincinin ardından konuşan sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin her branşta zirveye oynadığının altını çizdi.

Koç, futbol branşındaki şampiyonluk şansını geçmiş sezonları değerlendirerek adeta TFF'ye sitem etti 👇

Koç, futbol branşındaki şampiyonluk şansını geçmiş sezonları değerlendirerek adeta TFF'ye sitem etti 👇

'Erkek futbolda da 6 maçımız kaldı. Hepsini kazanırsak şampiyon olacağız. İnşallah hepsini kazanırız. Son 9 sene ve bu senenin 32 haftası itibarıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 700 puanı var, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in daha az puanı var. Hepsinin şampiyonluk kupası var, Fenerbahçe'nin yok. Zaten bizim isyan ettiğimiz konu da bu. Şeytan ayrıntıda gizlidir derler.'

Peki son 10 senede dört büyükler kaç puan topladı?

Peki son 10 senede dört büyükler kaç puan topladı?

Galatasaray:

  • 2013/2014: 65

  • 2014/2015: 77

  • 2015/2016: 51

  • 2016/2017: 64

  • 2017/2018: 75

  • 2018/2019: 69

  • 2019/2020: 56

  • 2020/2021: 84

  • 2021/2022: 52

  • 2022/2023: 88

Toplam: 701 puan

Fenerbahçe:

  • 2013/2014: 74

  • 2014/2015: 74

  • 2015/2016: 74

  • 2016/2017: 64

  • 2017/2018: 72

  • 2018/2019: 46

  • 2019/2020: 53

  • 2020/2021: 82

  • 2021/2022: 73

  • 2022/2023: 80

Toplam: 692 puan

Beşiktaş:

  • 2013/2014: 62

  • 2014/2015: 69

  • 2015/2016: 79

  • 2016/2017: 77

  • 2017/2018: 71

  • 2018/2019: 65

  • 2019/2020: 62

  • 2020/2021: 84

  • 2021/2022: 59

  • 2022/2023: 78

Toplam: 706 puan

Trabzonspor:

  • 2013/2014: 53

  • 2014/2015: 57

  • 2015/2016: 40

  • 2016/2017: 51

  • 2017/2018: 55

  • 2018/2019: 63

  • 2019/2020: 65

  • 2020/2021: 71

  • 2021/2022: 81

  • 2022/2023: 57

Toplam: 593 puan

Hangi takım hangi yıl şampiyon oldu?

Hangi takım hangi yıl şampiyon oldu?

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