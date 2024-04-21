Hangi Takım Önde? Süper Lig'de Son 10 Yılın Puan Durumu ve Şampiyonları
Hangi Takım Önde? Süper Lig'de Son 10 Yılın Puan Durumu ve Şampiyonları
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Opet'in Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu. Koç, kadın voleybol takımını tebrik ederken futbol branşındaki genel puan durumuna ve şampiyonluk sayılarına dikkat çekti.
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Fenerbahçe Opet, play-off final serisinde Eczacıbaşı'na 3-2 üstünlük sağlayarak üst üste ikinci lig şampiyonluğuna ulaştı.
Kupa sevincinin ardından konuşan sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin her branşta zirveye oynadığının altını çizdi.
Koç, futbol branşındaki şampiyonluk şansını geçmiş sezonları değerlendirerek adeta TFF'ye sitem etti 👇
Peki son 10 senede dört büyükler kaç puan topladı?
Hangi takım hangi yıl şampiyon oldu?
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