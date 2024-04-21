Hangi Takım Önde? Süper Lig'de Son 10 Yılın Puan Durumu ve Şampiyonları

'Erkek futbolda da 6 maçımız kaldı. Hepsini kazanırsak şampiyon olacağız. İnşallah hepsini kazanırız. Son 9 sene ve bu senenin 32 haftası itibarıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 700 puanı var, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in daha az puanı var. Hepsinin şampiyonluk kupası var, Fenerbahçe'nin yok. Zaten bizim isyan ettiğimiz konu da bu. Şeytan ayrıntıda gizlidir derler.'