Arsenal'in İngiliz Yıldızı Declan Rice Eşinin Çirkin Olduğunu Söyleyen Taraftarlara Ağzının Payını Verdi!
Arsenal'in İngiliz Yıldızı Declan Rice Eşinin Çirkin Olduğunu Söyleyen Taraftarlara Ağzının Payını Verdi!
İngiltere A Milli Futbol Takımı'nın yıldız orta sahası Declan Rice, eşi Lauren hakkında yapılan çirkin yorumlara dayanamadı. 25 yaşındaki oyuncu, söylenenlere çok sert bir dille yanıt verdi.
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Sezon başında West Ham'dan Arsenal'e 122 milyon bonservis bedeli ile transfer olarak ülkede rekor kıran Declan Rice, bu kez futbolla değil özel hayatı ile gündeme geldi.
İngiliz taraftarlar, Rice'a eşi Lauren’in çok çirkin olduğunu ve kendisine hiç yakışmadığını söyledi.
Arsenal'ın yıldız oyuncusu, söylenenlere dayanamadı, adeta patladı.
Rice, yorumlara “O benim çocukluk aşkım, hayatımın kadını ve oğlumun annesi. Dünyanın en güzeli o. S*kik çenenizi kapatıp, karımdan uzak durun.” şeklinde yanıt verdi.
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