Futbol Yatırımlarına Devam Ediyor: Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı Yeni Bir Kulüp Satın Alıyor
Futbol Yatırımlarına Devam Ediyor: Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı Yeni Bir Kulüp Satın Alıyor
Kaynak: https://planetnogomet.si/novice/acun-...
Futbol sektöründeki yatırımlarına İngiliz ekibi Hull City ile başlayan Acun Ilıcalı, yeni bir kulüp alıyor. Ilıcalı'nın durağı bu kez Slovenya'nın en üst ligi PrvaLiga.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2022 yılının başında Championship ekiplerinden Hull City'i satın alan ünlü televizyoncu, 2023'ün Haziran ayında İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne'e yatırım yapmıştı.
Ilıcalı, kasım ayında ise bu kararından vazgeçtiğini açıklamış ve yeni bir kulüp almayı planladığını ifade etmişti.
Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan ünlü televizyoncu, Slovenya'dan kulüp baktığını doğrulamıştı.
Football Planet'te yer alan habere göre, Ilıcalı'nın tercihi belli oldu.
Söz konusu haberde Hull City sahibinin Slovenya'daki yatırımını Mura ekibine yapacağı, görüşmelerin hız kazandığı aktarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ilıcalı'nın Maribor ya da Olimpija Ljubljana'yı satın alacağı iddia edilmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın