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Futbol Yatırımlarına Devam Ediyor: Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı Yeni Bir Kulüp Satın Alıyor

Futbol Yatırımlarına Devam Ediyor: Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı Yeni Bir Kulüp Satın Alıyor

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
20.04.2024 - 16:55

Futbol sektöründeki yatırımlarına İngiliz ekibi Hull City ile başlayan Acun Ilıcalı, yeni bir kulüp alıyor. Ilıcalı'nın durağı bu kez Slovenya'nın en üst ligi PrvaLiga.

Kaynak: https://planetnogomet.si/novice/acun-...
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2022 yılının başında Championship ekiplerinden Hull City'i satın alan ünlü televizyoncu, 2023'ün Haziran ayında İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne'e yatırım yapmıştı.

2022 yılının başında Championship ekiplerinden Hull City'i satın alan ünlü televizyoncu, 2023'ün Haziran ayında İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne'e yatırım yapmıştı.

Ilıcalı, kasım ayında ise bu kararından vazgeçtiğini açıklamış ve yeni bir kulüp almayı planladığını ifade etmişti.

Ilıcalı, kasım ayında ise bu kararından vazgeçtiğini açıklamış ve yeni bir kulüp almayı planladığını ifade etmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan ünlü televizyoncu, Slovenya'dan kulüp baktığını doğrulamıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan ünlü televizyoncu, Slovenya'dan kulüp baktığını doğrulamıştı.

Football Planet'te yer alan habere göre, Ilıcalı'nın tercihi belli oldu.

Football Planet'te yer alan habere göre, Ilıcalı'nın tercihi belli oldu.

Söz konusu haberde Hull City sahibinin Slovenya'daki yatırımını Mura ekibine yapacağı, görüşmelerin hız kazandığı aktarıldı.

Söz konusu haberde Hull City sahibinin Slovenya'daki yatırımını Mura ekibine yapacağı, görüşmelerin hız kazandığı aktarıldı.
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Ilıcalı'nın Maribor ya da Olimpija Ljubljana'yı satın alacağı iddia edilmişti.

Ilıcalı'nın Maribor ya da Olimpija Ljubljana'yı satın alacağı iddia edilmişti.

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