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Gelecek Sezonun Planlarını Yapan Galatasaray Üç Futbolcusundan 75 Milyon Euro Bekliyor

Gelecek Sezonun Planlarını Yapan Galatasaray Üç Futbolcusundan 75 Milyon Euro Bekliyor

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
19.04.2024 - 14:24

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Sarı-kırmızılı ekibin sezon sonunda üç futbolcusunun transferinden 75 milyon euro gelir beklediği ifade edildi.

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Devre arasında Sacha Boey'i Bundesliga devi Bayern Münih'e 30 milyon euro bedelle satan ve Süper Lig'de transfer rekoru kıran Galatasaray'da gelecek sezonun planları şimdiden yapılmaya başlandı.

Devre arasında Sacha Boey'i Bundesliga devi Bayern Münih'e 30 milyon euro bedelle satan ve Süper Lig'de transfer rekoru kıran Galatasaray'da gelecek sezonun planları şimdiden yapılmaya başlandı.

Sarı-kırmızılı yönetim, performanslarıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Barış Alper ve Davinson Sanchez'i Boey'dan daha yüksek bir bedelle satmayı düşünüyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, performanslarıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Barış Alper ve Davinson Sanchez'i Boey'dan daha yüksek bir bedelle satmayı düşünüyor.

Ayrıca Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'dan da bütçeye ciddi bir katkı bekleniyor.

Ayrıca Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'dan da bütçeye ciddi bir katkı bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan haberde, Galatasaray'ın bu üç futbolcusunun satışından 75 milyon euroluk bir kaynak yaratmayı öngördüğü aktarıldı.

Hürriyet'te yer alan haberde, Galatasaray'ın bu üç futbolcusunun satışından 75 milyon euroluk bir kaynak yaratmayı öngördüğü aktarıldı.

Cimbom'un Sanchez'den 30, Barış Alper Yılmaz ve Zaniolo'dan ise 25 milyon euro seviyelerinde bir gelir beklentisi olduğu ifade edildi.

Cimbom'un Sanchez'den 30, Barış Alper Yılmaz ve Zaniolo'dan ise 25 milyon euro seviyelerinde bir gelir beklentisi olduğu ifade edildi.

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