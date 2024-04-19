Avrupa Maceramız Sona Erdi: Temsilcilerimiz UEFA'dan Ne Kadar Gelir Elde Etti?

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk olarak 2. eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımını ve ardından Slovenya'nın Maribor ekibini saf dışı bırakarak play-off turuna adını yazdırdı. Bu turda ise Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaştı ve iki maçta da galip gelerek grup aşamasına yükseldi. İsmail Kartal ve öğrencileri, gelecek turlar için umut verici bir performans sergiledi. Fakat çeyrek finalde Yunanistan ekibi Olympiakos'a elendi.