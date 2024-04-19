Avrupa Maceramız Sona Erdi: Temsilcilerimiz UEFA'dan Ne Kadar Gelir Elde Etti?
Avrupa Maceramız Sona Erdi: Temsilcilerimiz UEFA'dan Ne Kadar Gelir Elde Etti?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a elenmesiyle Avrupa kupalarında Türk ekibi kalmadı. Peki, temsilcilerimiz bu sezon Avrupa'dan ne kadar kazandı?
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Elemelerden 3 takım gruplara kaldı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunda 3. oldu.
Fenerbahçe, çeyrek finalde elendi.
Beşiktaş, gruptan çıkamadı.
Peki, temsilcilerimiz Avrupa'dan ne kadar kazandı?
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Adana Demirspor
Beşiktaş
Fenerbahçe
Galatasaray
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