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Avrupa Maceramız Sona Erdi: Temsilcilerimiz UEFA'dan Ne Kadar Gelir Elde Etti?

Avrupa Maceramız Sona Erdi: Temsilcilerimiz UEFA'dan Ne Kadar Gelir Elde Etti?

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
19.04.2024 - 13:05

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a elenmesiyle Avrupa kupalarında Türk ekibi kalmadı. Peki, temsilcilerimiz bu sezon Avrupa'dan ne kadar kazandı?

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Elemelerden 3 takım gruplara kaldı.

Elemelerden 3 takım gruplara kaldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, eleme ve play-off maçlarında rakiplerini geçerek grup müsabakalarında boy göstermeye hak kazandı. Adana Demirspor ise play-off turunda Belçika'nın Genk takımına penaltı atışları sonucunda elenerek gruplara kalamadı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş ise Konferans Ligi'nde boy gösterdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunda 3. oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunda 3. oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ve Norveç'in Molde ekiplerini eleyerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etse de play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımına mağlup olarak kupaya veda etti.

Fenerbahçe, çeyrek finalde elendi.

Fenerbahçe, çeyrek finalde elendi.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk olarak 2. eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımını ve ardından Slovenya'nın Maribor ekibini saf dışı bırakarak play-off turuna adını yazdırdı. Bu turda ise Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaştı ve iki maçta da galip gelerek grup aşamasına yükseldi. İsmail Kartal ve öğrencileri, gelecek turlar için umut verici bir performans sergiledi. Fakat çeyrek finalde Yunanistan ekibi Olympiakos'a elendi.

Beşiktaş, gruptan çıkamadı.

Beşiktaş, gruptan çıkamadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme maçlarında oynadığı 6 maçı da kazanan Beşiktaş, bu performansını gruplara yansıtamadı. Siyah-beyazlılar, sonuncu olarak organizasyona grup aşamasında havlu attı.

Peki, temsilcilerimiz Avrupa'dan ne kadar kazandı?

Peki, temsilcilerimiz Avrupa'dan ne kadar kazandı?

Elde edilen gelirlerde Galatasaray ilk sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi etkisiyle ciddi bir kazanç sağladı. İşte temsilcilerimizin kazançları 👇

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Adana Demirspor

Adana Demirspor
  • 1.1 milyon euro

Beşiktaş

Beşiktaş
  • 5.1 milyon euro

Fenerbahçe

Fenerbahçe
  • 8.6 milyon euro

Galatasaray

Galatasaray
  • 30.1 milyon euro

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