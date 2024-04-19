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İsmail Kartal Maç Öncesinde Penaltılara Çalıştıklarını Söylemişti! Yağız Sabuncuoğlu'ndan Flaş Açıklama

İsmail Kartal Maç Öncesinde Penaltılara Çalıştıklarını Söylemişti! Yağız Sabuncuoğlu'ndan Flaş Açıklama

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
19.04.2024 - 10:56

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde yarı final biletini Olympiakos'a kaptırmasına yönelik tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, penaltılarda kaybedilen maça dair önemli bir detay verdi.

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalde Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalde Olympiakos ile karşı karşıya geldi.
media.fenerbahce.org

Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kaybeden temsilcimiz, rövanş maçını İrfan Can Kahveci’nin 11. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı ve maç uzatmalara gitti.

Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kaybeden temsilcimiz, rövanş maçını İrfan Can Kahveci’nin 11. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda skor değişmedi, mücadele penaltılara taşındı. Sarı-lacivertliler, üç penaltıdan yararlanamadı ve 3-2'lik yenilgi ile Avrupa'ya veda etti.

Uzatmalarda skor değişmedi, mücadele penaltılara taşındı. Sarı-lacivertliler, üç penaltıdan yararlanamadı ve 3-2'lik yenilgi ile Avrupa'ya veda etti.
media.fenerbahce.org

Beklenmeyen yenilginin ardından Yağız Sabuncuoğlu'nun açıklaması, dikkat çekti.

Beklenmeyen yenilginin ardından Yağız Sabuncuoğlu'nun açıklaması, dikkat çekti.

Sabuncuoğlu, "Bir bilgi vereyim, direkt takım içinden bilgi. Fenerbahçe penaltı falan çalışmamış. Yalandan düdükle beraber herkes kafasına göre vurup devam etmiş." diyerek maçtan önce penaltı çalışmadığını ifade etti.

Sabuncuoğlu, "Bir bilgi vereyim, direkt takım içinden bilgi. Fenerbahçe penaltı falan çalışmamış. Yalandan düdükle beraber herkes kafasına göre vurup devam etmiş." diyerek maçtan önce penaltı çalışmadığını ifade etti.
media.fenerbahce.org
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Teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmadan bir gün önce düzenlenen basın toplantısında "Hafta içi ufak bir penaltı çalışmamız oldu. Bu akşam da belki yine olacak. İnşallah penaltılara kalmaz." şeklinde konuşmuştu.

Teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmadan bir gün önce düzenlenen basın toplantısında "Hafta içi ufak bir penaltı çalışmamız oldu. Bu akşam da belki yine olacak. İnşallah penaltılara kalmaz." şeklinde konuşmuştu.
media.fenerbahce.org

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