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Fenerbahçe'nin Yıldız Orta Sahası Fred Olympiakos Maçının Son Bölümünde Oyundan Alınınca Taraftar İsyan Etti

Fenerbahçe'nin Yıldız Orta Sahası Fred Olympiakos Maçının Son Bölümünde Oyundan Alınınca Taraftar İsyan Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
19.04.2024 - 09:16

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Olympiakos maçının 86. dakikasında Fred - Zajc değişikliğine gitti. Brezilyalı orta saha, yapılan hamleye anlam veremedi ve kenara gelirken Kartal'a 'Neden?' diyerek tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar da teknik direktörlerini eleştiri yağmuruna tuttu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında penaltı atışları sonucunda Yunan ekibi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında penaltı atışları sonucunda Yunan ekibi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu.

Maçın 86. dakikasında sarı-lacivertli temsilcimizin teknik direktörü İsmail Kartal, Fred'i oyundan çıkarma kararı aldı. Tecrübeli orta saha yerine giren isim ise Zajc oldu.

Maçın 86. dakikasında sarı-lacivertli temsilcimizin teknik direktörü İsmail Kartal, Fred'i oyundan çıkarma kararı aldı. Tecrübeli orta saha yerine giren isim ise Zajc oldu.

Kartal'ın bu tercihi, hem Brezilyalı yıldızda hem de Fenerbahçe taraftarında büyük şaşkınlık yarattı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, maç sonunda "Fred uzun dönem sakattı. Onu korumak istedik." dedi.

Kartal'ın bu tercihi, hem Brezilyalı yıldızda hem de Fenerbahçe taraftarında büyük şaşkınlık yarattı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, maç sonunda "Fred uzun dönem sakattı. Onu korumak istedik." dedi.

Yapılan değişiklik tepkilere neden oldu 👇

Yapılan değişiklik tepkilere neden oldu 👇
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Fingolfin

Fredi korumak istemiş beyefendiye bak sen ulan kupadan olduk senin şu salak saçma seçimlerin yüzünden yüzsüz herif