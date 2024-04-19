Fenerbahçe'nin Yıldız Orta Sahası Fred Olympiakos Maçının Son Bölümünde Oyundan Alınınca Taraftar İsyan Etti
Fenerbahçe'nin Yıldız Orta Sahası Fred Olympiakos Maçının Son Bölümünde Oyundan Alınınca Taraftar İsyan Etti
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Olympiakos maçının 86. dakikasında Fred - Zajc değişikliğine gitti. Brezilyalı orta saha, yapılan hamleye anlam veremedi ve kenara gelirken Kartal'a 'Neden?' diyerek tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar da teknik direktörlerini eleştiri yağmuruna tuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında penaltı atışları sonucunda Yunan ekibi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu.
Maçın 86. dakikasında sarı-lacivertli temsilcimizin teknik direktörü İsmail Kartal, Fred'i oyundan çıkarma kararı aldı. Tecrübeli orta saha yerine giren isim ise Zajc oldu.
Kartal'ın bu tercihi, hem Brezilyalı yıldızda hem de Fenerbahçe taraftarında büyük şaşkınlık yarattı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, maç sonunda "Fred uzun dönem sakattı. Onu korumak istedik." dedi.
Yapılan değişiklik tepkilere neden oldu 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Fredi korumak istemiş beyefendiye bak sen ulan kupadan olduk senin şu salak saçma seçimlerin yüzünden yüzsüz herif