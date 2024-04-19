Fenerbahçe'nin Yıldız Orta Sahası Fred Olympiakos Maçının Son Bölümünde Oyundan Alınınca Taraftar İsyan Etti

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Olympiakos maçının 86. dakikasında Fred - Zajc değişikliğine gitti. Brezilyalı orta saha, yapılan hamleye anlam veremedi ve kenara gelirken Kartal'a 'Neden?' diyerek tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar da teknik direktörlerini eleştiri yağmuruna tuttu.