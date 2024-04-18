Arda Güler Manchester City Galibiyetini Kutlarken Antonio Rüdiger'i Havaya Kaldırdı

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Manchester City'i penaltılarda eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Eflatun-beyazlılar, galibiyeti büyük bir coşku ile kutlarken milli futbolcumuz Arda Güler ile Antonio Rüdiger'in sevinç anları dikkat çekti.