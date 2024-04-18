Arda Güler Manchester City Galibiyetini Kutlarken Antonio Rüdiger'i Havaya Kaldırdı
Arda Güler Manchester City Galibiyetini Kutlarken Antonio Rüdiger'i Havaya Kaldırdı
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Manchester City'i penaltılarda eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Eflatun-beyazlılar, galibiyeti büyük bir coşku ile kutlarken milli futbolcumuz Arda Güler ile Antonio Rüdiger'in sevinç anları dikkat çekti.
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Son şampiyon Manchester City, 3-3 berabere biten ilk maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i Etihad Stadı'nda ağırladı.
90 dakika, Rodrygo ve Kevin de Bruyne'nin karşılıklı golleri ile 1-1 noktalandı.
Uzatmalarda da skorun değişmediği mücadelede rakibine penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Real Madrid, adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Yarı finale yükselme sevinci yaşayan Arda Güler, takım arkadaşı Antonio Rüdiger'i havaya kaldırdı.
İşte o anlar 👇
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İkilinin sevinci sosyal medyada çok konuşuldu 👇
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