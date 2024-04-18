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Arda Güler Manchester City Galibiyetini Kutlarken Antonio Rüdiger'i Havaya Kaldırdı

Arda Güler Manchester City Galibiyetini Kutlarken Antonio Rüdiger'i Havaya Kaldırdı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
18.04.2024 - 12:13

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Manchester City'i penaltılarda eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Eflatun-beyazlılar, galibiyeti büyük bir coşku ile kutlarken milli futbolcumuz Arda Güler ile Antonio Rüdiger'in sevinç anları dikkat çekti.

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Son şampiyon Manchester City, 3-3 berabere biten ilk maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i Etihad Stadı'nda ağırladı.

Son şampiyon Manchester City, 3-3 berabere biten ilk maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i Etihad Stadı'nda ağırladı.

90 dakika, Rodrygo ve Kevin de Bruyne'nin karşılıklı golleri ile 1-1 noktalandı.

90 dakika, Rodrygo ve Kevin de Bruyne'nin karşılıklı golleri ile 1-1 noktalandı.

Uzatmalarda da skorun değişmediği mücadelede rakibine penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Real Madrid, adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Uzatmalarda da skorun değişmediği mücadelede rakibine penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Real Madrid, adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Yarı finale yükselme sevinci yaşayan Arda Güler, takım arkadaşı Antonio Rüdiger'i havaya kaldırdı.

Yarı finale yükselme sevinci yaşayan Arda Güler, takım arkadaşı Antonio Rüdiger'i havaya kaldırdı.

İşte o anlar 👇

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İkilinin sevinci sosyal medyada çok konuşuldu 👇

İkilinin sevinci sosyal medyada çok konuşuldu 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

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