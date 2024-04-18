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Atmosferiyle Rakibe Sahayı Dar Eden Ayakları Titreten Futbol Stadyumları Belirlendi

Atmosferiyle Rakibe Sahayı Dar Eden Ayakları Titreten Futbol Stadyumları Belirlendi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
18.04.2024 - 10:27

Marca, futbol dünyasının en zorlu deplasmanlarını sıraladı. Listenin ilk sırasında Türkiye'den bir stadyum yer aldı.

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İspanya basının öne çıkan haber kaynağı Marca, dünyanın en sert atmosferine sahip 10 stadyumunu belirledi ve okuyucularına anket olarak sundu.

İspanya basının öne çıkan haber kaynağı Marca, dünyanın en sert atmosferine sahip 10 stadyumunu belirledi ve okuyucularına anket olarak sundu.

İspanyollar, zirve için tercihini Türkiye'den yana kullandı. Süper Lig ekibinin evi, en iyi atmosfere sahip stadyum seçildi. İşte okuyucuların tercihlerine göre ortaya çıkan liste 👇

İspanyollar, zirve için tercihini Türkiye'den yana kullandı. Süper Lig ekibinin evi, en iyi atmosfere sahip stadyum seçildi. İşte okuyucuların tercihlerine göre ortaya çıkan liste 👇

10 - Allianz Arena (Bayern)

10 - Allianz Arena (Bayern)
  • 5.28 puan

9- San Siro (Inter - Milan)

9- San Siro (Inter - Milan)
  • 5.51 puan

8- De Kuip (Feynoord)

8- De Kuip (Feynoord)
  • 5.75 puan
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7- Anfield (Liverpool)

7- Anfield (Liverpool)
  • 5.79 puan

6- Metropolitano (Atletico)

6- Metropolitano (Atletico)
  • 5.82 puan

5- Celtic Park (Celtic)

5- Celtic Park (Celtic)
  • 5.86 puan

4- Velodrome (Marsilya)

4- Velodrome (Marsilya)
  • 6.14 puan

3- Rajko Mitic (Kızılyıldız)

3- Rajko Mitic (Kızılyıldız)
  • 6.32 puan
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2- Signal Iduna Park (Dortmund)

2- Signal Iduna Park (Dortmund)
  • 6.40 puan

1- Ali Sami Yen Spor Kompeksi Rams Park (Galatasaray)

1- Ali Sami Yen Spor Kompeksi Rams Park (Galatasaray)
  • 6.43 puan

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