Olympiakos Maçı İçin Basın Toplantısına Katılan Dusan Tadic ve İsmail Kartal'ın Herkesi Güldüren Konuşması

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, çeyrek final rövanş maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'u Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde konuk edecek. Sonucu merakla beklenen mücadele öncesinde İsmail Kartal ve Dusan Tadic, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İkilinin arasında geçen konuşma, sosyal medyada büyük ilgi gördü.