Olympiakos Maçı İçin Basın Toplantısına Katılan Dusan Tadic ve İsmail Kartal'ın Herkesi Güldüren Konuşması
Olympiakos Maçı İçin Basın Toplantısına Katılan Dusan Tadic ve İsmail Kartal'ın Herkesi Güldüren Konuşması
UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, çeyrek final rövanş maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'u Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde konuk edecek. Sonucu merakla beklenen mücadele öncesinde İsmail Kartal ve Dusan Tadic, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İkilinin arasında geçen konuşma, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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11 Nisan'da oynanan çeyrek final ilk maçında rakibine 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, bu akşam adını yarı finale yazdırmak için Kadıköy'de sahaya çıkacak.
Sarı-lacivertli temsilcimizin Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcusu Dusan Tadic, maç öncesi stadyumda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kartal, "Taraftarımızın desteği ve iyi oyunla yarı finale çıkmak istiyoruz" derken Tadic, "Saha içinde sorumluluk almamız gerekiyor çünkü Fenerbahçe’yi yarı finale çıkarmak bizler için zorunluluk" dedi.
Açıklaması öncesinde su içmeye yönelen Tadic'e Kartal'ın "Boyuna su içiyorsun.." demesi ise sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar 👇
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Taraftarların sosyal medyadaki yorumları 👇
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