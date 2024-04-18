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Olympiakos Maçı İçin Basın Toplantısına Katılan Dusan Tadic ve İsmail Kartal'ın Herkesi Güldüren Konuşması

Olympiakos Maçı İçin Basın Toplantısına Katılan Dusan Tadic ve İsmail Kartal'ın Herkesi Güldüren Konuşması

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
18.04.2024 - 09:25

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, çeyrek final rövanş maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'u Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde konuk edecek. Sonucu merakla beklenen mücadele öncesinde İsmail Kartal ve Dusan Tadic, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İkilinin arasında geçen konuşma, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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11 Nisan'da oynanan çeyrek final ilk maçında rakibine 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, bu akşam adını yarı finale yazdırmak için Kadıköy'de sahaya çıkacak.

11 Nisan'da oynanan çeyrek final ilk maçında rakibine 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, bu akşam adını yarı finale yazdırmak için Kadıköy'de sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertli temsilcimizin Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcusu Dusan Tadic, maç öncesi stadyumda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli temsilcimizin Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcusu Dusan Tadic, maç öncesi stadyumda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kartal, "Taraftarımızın desteği ve iyi oyunla yarı finale çıkmak istiyoruz" derken Tadic, "Saha içinde sorumluluk almamız gerekiyor çünkü Fenerbahçe’yi yarı finale çıkarmak bizler için zorunluluk" dedi.

Kartal, "Taraftarımızın desteği ve iyi oyunla yarı finale çıkmak istiyoruz" derken Tadic, "Saha içinde sorumluluk almamız gerekiyor çünkü Fenerbahçe’yi yarı finale çıkarmak bizler için zorunluluk" dedi.
media.fenerbahce.org

Açıklaması öncesinde su içmeye yönelen Tadic'e Kartal'ın "Boyuna su içiyorsun.." demesi ise sosyal medyada viral oldu.

Açıklaması öncesinde su içmeye yönelen Tadic'e Kartal'ın "Boyuna su içiyorsun.." demesi ise sosyal medyada viral oldu.
media.fenerbahce.org

İşte o anlar 👇

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