Fark İlk Kez Bu Kadar Açıldı: Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi
Fark İlk Kez Bu Kadar Açıldı: Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi
Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü, Galatasaray'ın ise Alanyaspor'u mağlup etmesinin ardından şampiyonluk oranlarında değişikliğe gidildi.
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Trendyol Süper Lig'de sezon sonuna doğru yaklaşılırken Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki zirve mücadelesi kıyasıya bir rekabete sahne oluyor.
Büyük heyecana sahne olan 32. hafta maçları sonrası şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.
Liderliğini sürdüren Galatasaray'ın oranı, 1.54'ten 1.46'ya geriledi.
Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı ise 1.95'ten 2.10'a yükseltildi.
Son güncellemenin ardından Galatasaray'ın oranı sezon başından beri en düşük halini aldı.
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Sizce hangi takım mutlu sona ulaşacak?
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şampiyon Amedspor:))