Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray , Fenerbahçe
Fark İlk Kez Bu Kadar Açıldı: Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi

Fark İlk Kez Bu Kadar Açıldı: Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
17.04.2024 - 15:18

Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü, Galatasaray'ın ise Alanyaspor'u mağlup etmesinin ardından şampiyonluk oranlarında değişikliğe gidildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Trendyol Süper Lig'de sezon sonuna doğru yaklaşılırken Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki zirve mücadelesi kıyasıya bir rekabete sahne oluyor.

Trendyol Süper Lig'de sezon sonuna doğru yaklaşılırken Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki zirve mücadelesi kıyasıya bir rekabete sahne oluyor.

Büyük heyecana sahne olan 32. hafta maçları sonrası şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.

Büyük heyecana sahne olan 32. hafta maçları sonrası şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.

Liderliğini sürdüren Galatasaray'ın oranı, 1.54'ten 1.46'ya geriledi.

Liderliğini sürdüren Galatasaray'ın oranı, 1.54'ten 1.46'ya geriledi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı ise 1.95'ten 2.10'a yükseltildi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı ise 1.95'ten 2.10'a yükseltildi.

Son güncellemenin ardından Galatasaray'ın oranı sezon başından beri en düşük halini aldı.

Son güncellemenin ardından Galatasaray'ın oranı sezon başından beri en düşük halini aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sizce hangi takım mutlu sona ulaşacak?

Sizce hangi takım mutlu sona ulaşacak?

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
4
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Halit çınar

şampiyon Amedspor:))