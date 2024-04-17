Yabancı Hakem Penaltı Pozisyonunda Tam Not Almıştı! Karagümrük - Fenerbahçe Maçının VAR Kaydı Paylaşıldı

Trendyol Süper Lig’de deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Özellikle ikinci yarısı büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın VAR kayıtları açıklandı.