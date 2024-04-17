Yabancı Hakem Penaltı Pozisyonunda Tam Not Almıştı! Karagümrük - Fenerbahçe Maçının VAR Kaydı Paylaşıldı
Yabancı Hakem Penaltı Pozisyonunda Tam Not Almıştı! Karagümrük - Fenerbahçe Maçının VAR Kaydı Paylaşıldı
Trendyol Süper Lig’de deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Özellikle ikinci yarısı büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın VAR kayıtları açıklandı.
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Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’e konuk olmuş, sarı-lacivertliler, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi’nin golleriyle 2-1 kazanarak puanını 85’e yükseltmişti.
TFF, maçtaki VAR konuşmalarını açıkladı. Mücadelenin 54. dakikasında Bright Osayi-Samuel, ceza sahası içinde yerde kalmış, orta hakem Tugay Kaan Numanoğlu, oyunu devam ettirmiş sonrasında ise VAR'dan gelen uyarı ile penaltı noktasını göstermişti.
İşte VAR hakemi Andre Narciso ile Tugay Kaan Numanoğlu arasında geçen konuşma 👇
Taraftarların yabancı VAR hakemi kararına yorumları 👇
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