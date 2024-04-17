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Yabancı Hakem Penaltı Pozisyonunda Tam Not Almıştı! Karagümrük - Fenerbahçe Maçının VAR Kaydı Paylaşıldı

Yabancı Hakem Penaltı Pozisyonunda Tam Not Almıştı! Karagümrük - Fenerbahçe Maçının VAR Kaydı Paylaşıldı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
17.04.2024 - 14:44

Trendyol Süper Lig’de deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Özellikle ikinci yarısı büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın VAR kayıtları açıklandı.

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Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’e konuk olmuş, sarı-lacivertliler, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi’nin golleriyle 2-1 kazanarak puanını 85’e yükseltmişti.

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’e konuk olmuş, sarı-lacivertliler, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi’nin golleriyle 2-1 kazanarak puanını 85’e yükseltmişti.

TFF, maçtaki VAR konuşmalarını açıkladı. Mücadelenin 54. dakikasında Bright Osayi-Samuel, ceza sahası içinde yerde kalmış, orta hakem Tugay Kaan Numanoğlu, oyunu devam ettirmiş sonrasında ise VAR'dan gelen uyarı ile penaltı noktasını göstermişti.

TFF, maçtaki VAR konuşmalarını açıkladı. Mücadelenin 54. dakikasında Bright Osayi-Samuel, ceza sahası içinde yerde kalmış, orta hakem Tugay Kaan Numanoğlu, oyunu devam ettirmiş sonrasında ise VAR'dan gelen uyarı ile penaltı noktasını göstermişti.

İşte VAR hakemi Andre Narciso ile Tugay Kaan Numanoğlu arasında geçen konuşma 👇

İşte VAR hakemi Andre Narciso ile Tugay Kaan Numanoğlu arasında geçen konuşma 👇

  • VAR hakemi Andre Narciso: 'Tugay, beni duyuyor musun?'

  • Hakem Tugay Kaan Numanoğlu: 'Evet.'

  • Andre Narciso: 'Sana sahada inceleme öneriyorum.'

  • Tugay Kaan Numanoğlu: 'Tamam.'

  • Andre Narciso: '6 numaranın bacak bölgesine çelme taktığını göreceksin. Defans oyuncusu topla oynamıyor ve hücum oyuncusuna çelme takıyor.'

  • Tugay Kaan Numanoğlu: 'Geliyorum Andre.'

  • Andre Narciso: 'Başka açı ister misin?'

  • Tugay Kaan Numanoğlu: 'Evet. Tamam, bu penaltı Andre, teşekkürler. Penaltı, kart yok.'

  • Andre Narciso: 'Kart yok, topla oynamaya çalışıyor. Sadece penaltı.'

Taraftarların yabancı VAR hakemi kararına yorumları 👇

Taraftarların yabancı VAR hakemi kararına yorumları 👇
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