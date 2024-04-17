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Manchester United'ın Kalecisi Altay Bayındır City Deplasmanına Gelen Arda Güler'i Ziyaret Etti

Manchester United'ın Kalecisi Altay Bayındır City Deplasmanına Gelen Arda Güler'i Ziyaret Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
17.04.2024 - 09:53

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinin rövanş maçı için İngiltere'ye gitti. Eflatun-beyazlılarda forma giyen milli futbolcu Arda Güler, eski takım arkadaşı Altay Bayındır ile bir araya geldi.

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İspanyol ekip, geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinin ilk maçında City'i konuk etmiş, nefes kesen mücadele 3-3'lük beraberlikle noktalanmıştı.

İspanyol ekip, geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinin ilk maçında City'i konuk etmiş, nefes kesen mücadele 3-3'lük beraberlikle noktalanmıştı.

Erken final olarak değerlendirilen eşleşmede rövanş maçı, bu akşam saat 22'de EXXEN ekranlarında olacak.

Erken final olarak değerlendirilen eşleşmede rövanş maçı, bu akşam saat 22'de EXXEN ekranlarında olacak.

Sonucu merakla beklenen mücadele öncesinde Manchester United forması giyen Altay Bayındır, Arda Güler'i ziyaret etti.

Sonucu merakla beklenen mücadele öncesinde Manchester United forması giyen Altay Bayındır, Arda Güler'i ziyaret etti.

İki futbolcu, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Fenerbahçe'de takım arkadaşıydı.

İki futbolcu, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Fenerbahçe'de takım arkadaşıydı.

Fotoğraf, sosyal medyada çok konuşuldu 👇

Fotoğraf, sosyal medyada çok konuşuldu 👇
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