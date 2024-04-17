Adım Adım Kupaya! Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finalin İlk Eşleşmesi Belli Oldu
Adım Adım Kupaya! Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finalin İlk Eşleşmesi Belli Oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında Barcelona'yı 4-1 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG) ile Atletico Madrid'i 4-2 yenen Borussia Dortmund yarı finale yükseldi. İki dev, finale çıkma mücadelesi verecek.
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İspanyol ekibi Barcelona, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Fransa temsilcisi PSG'yi sahasında ağırladı.
Ev sahibi ekipte Uruguaylı savunma oyuncusu Ronald Araujo, 29. dakikada kırmızı kart gördü. İlk yarı, Raphinha ve Dembele'nin attığı karşılıklı gollerle 1-1 noktalandı.
İkinci yarının 54. dakikasında Vitinha, 61 ve 89. dakikalarda da Kylian Mbappe'nin attığı gollerle rakibine 4-1 üstünlük sağlayan PSG, tur biletini alan taraf oldu.
Gecenin diğer rövanş mücadelesinde ise ilk maçı 2-1 kazanan İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund takımına konuk oldu.
Müthiş mücadeleye sahne olan maçta gol perdesini ev sahibi açtı. 34. dakikada Julian Brandt ve 39. dakikada Ian Maatsen'in attığı gollerle Dortmund, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
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İspanyol ekibi, 49. dakikada Mats Hummels (kendi kalesine) ve 64. dakikada Angel Correa ile skora 2-2'lik dengeyi getirdi.
71. dakika Niclas Füllkrug ile bir kez daha öne geçen Alman temsilcisi, 74. dakika Marcel Sabitzer'in attığı golle rakibini 4-2 yendi ve son 4 takım arasına adını yazdırdı.
Bu sonuçların ardından PSG ile Borussia Dortmund yarı finalde eşleşti. Yarı finalde ilk maçlar, 30 Nisan-1 Mayıs, rövanş karşılaşmaları ise 7-8 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Sizce hangi takım finale yükselir?
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