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Yenileme Çalışmalarının Maliyeti Ortaya Çıktı! Real Madrid Santiago Bernabeu'ya Servet Harcamış

Yenileme Çalışmalarının Maliyeti Ortaya Çıktı! Real Madrid Santiago Bernabeu'ya Servet Harcamış

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
15.04.2024 - 00:04

Futbol dünyasının simge stadyumları arasında gösterilen Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu, yeni görünümüne kavuştu. Her yıl binlerce taraftara ev sahipliği yapan stada ne kadar harcandığı da belli oldu.

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Yenileme çalışmalarının sonlanması ile Avrupa'nın en dikkat çekici stadyumlarından biri haline gelen Santiago Bernabeu için Real Madrid'in kasasından çıkan miktarı, İspanya basınından AS hesapladı.

Yenileme çalışmalarının sonlanması ile Avrupa'nın en dikkat çekici stadyumlarından biri haline gelen Santiago Bernabeu için Real Madrid'in kasasından çıkan miktarı, İspanya basınından AS hesapladı.

Eflatun-beyazlıların 2019 yılında başlayan yenileme çalışmalarında üç krediye başvurulduğu aktarıldı.

Eflatun-beyazlıların 2019 yılında başlayan yenileme çalışmalarında üç krediye başvurulduğu aktarıldı.

AS, üç kredinin toplam maliyeti faizlerle beraber yaklaşık 2 milyar euro olduğunu ve kredilerin ödemesinin iki tanesinin 30 yıla bir tanesinin de 20 yıla yayıldığını belirtti.

AS, üç kredinin toplam maliyeti faizlerle beraber yaklaşık 2 milyar euro olduğunu ve kredilerin ödemesinin iki tanesinin 30 yıla bir tanesinin de 20 yıla yayıldığını belirtti.

Çalışma maliyetlerinin Covid-19 pandemisi, Filomena fırtınası ve Ukrayna'daki savaştan etkilendiği ifade edilirken uzmanlar, stadyumun 10 yıl içinde harcanan miktarı amorti etmesini bekliyor.

Çalışma maliyetlerinin Covid-19 pandemisi, Filomena fırtınası ve Ukrayna'daki savaştan etkilendiği ifade edilirken uzmanlar, stadyumun 10 yıl içinde harcanan miktarı amorti etmesini bekliyor.

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