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N'Dicka Kalbini Tutarak Yere Yığıldı! Udinese - Roma Maçında Yürekler Ağza Geldi

N'Dicka Kalbini Tutarak Yere Yığıldı! Udinese - Roma Maçında Yürekler Ağza Geldi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
14.04.2024 - 21:41

Roma'nın 24 yaşındaki futbolcusu N'Dicka, Udinese maçının 72. dakikada kalbini tutarak kendini yere bıraktı. Fildişi Sahilili milli futbolcuya ilk müdahale sahada yapıldı. N'Dicka'nın sedyeyle dışarıya çıkarılmasının ardından maç tatil edildi.

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İtalya Seri A'nın 32. haftasında Roma, Udinese'ye konuk oldu. Ev sahibi ekip, 23'te Roberto Pereyra'nın golü ile öne geçti.

İtalya Seri A'nın 32. haftasında Roma, Udinese'ye konuk oldu. Ev sahibi ekip, 23'te Roberto Pereyra'nın golü ile öne geçti.

İlk 1-0 Udinese üstünlüğü ile noktalanırken 64'te Roma Romelu Lukaku ile maça denge getirdi.

İlk 1-0 Udinese üstünlüğü ile noktalanırken 64'te Roma Romelu Lukaku ile maça denge getirdi.

Karşılaşmanın 72. dakikasında başkent ekibinin defans oyuncusu Evan N'Dicka, kalbini tutarak kendini yere bıraktı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında başkent ekibinin defans oyuncusu Evan N'Dicka, kalbini tutarak kendini yere bıraktı.

N'Dicka'ya ilk müdahale sahada yapıldı. Milli futbolcu, sedyeyle dışarı çıkarıldıktan sonra maç tatil edildi. 24 yaşındaki futbolcunun sağlığına diar henüz bir bilgi paylaşılmadı.

N'Dicka'ya ilk müdahale sahada yapıldı. Milli futbolcu, sedyeyle dışarı çıkarıldıktan sonra maç tatil edildi. 24 yaşındaki futbolcunun sağlığına diar henüz bir bilgi paylaşılmadı.

N'Dicka'nın kendini yere bıraktığı an 👇

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