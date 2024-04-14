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İstanbulspor Yenilgisinin Ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den İstifa Sinyali

İstanbulspor Yenilgisinin Ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den İstifa Sinyali

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
14.04.2024 - 19:08

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi. Kümede kalma açısından oldukça kritik olan mücadelede yaşanılan puan kaybının ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu.

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Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor, Hatay deplasmanından galibiyetle döndü. Deplasman ekibi, ilk yarısı 0-0 noktalanan mücadelenin ikinci yarısında bulduğu gollerle üç puana uzandı.

Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor, Hatay deplasmanından galibiyetle döndü. Deplasman ekibi, ilk yarısı 0-0 noktalanan mücadelenin ikinci yarısında bulduğu gollerle üç puana uzandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri, 68'de Loshaj, 71'de Mamadou ve 87'de Vefa Temel attı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri, 68'de Loshaj, 71'de Mamadou ve 87'de Vefa Temel attı.

Alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Volkan Demirel, yönetimle konuşacağını ifade etti ve ayrılık sinyali verdi.

Alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Volkan Demirel, yönetimle konuşacağını ifade etti ve ayrılık sinyali verdi.

Demirel, "İstanbulspor'u tebrik ederim. Güzel bir oyunla bizi 3-0 yendiler. Benim kabul etmeyeceğim bir mağlubiyet. Bizim için final maçıydı. Nefes alabileceğimiz bir maçtı ama nefes alma fırsatını yaratamadık kendimize.

Demirel, "İstanbulspor'u tebrik ederim. Güzel bir oyunla bizi 3-0 yendiler. Benim kabul etmeyeceğim bir mağlubiyet. Bizim için final maçıydı. Nefes alabileceğimiz bir maçtı ama nefes alma fırsatını yaratamadık kendimize.

Oyuncularımın da sahadaki performansı çok kötü olan bir takım vardı. İstanbulspor gibi zor durumda olan bir takıma karşı böyle bir mağlubiyeti kabul etmiyorum. Bununla ilgili düşüncelerimizi anlatacağız. Konuştuktan sonra karar vereceğim." dedi

Oyuncularımın da sahadaki performansı çok kötü olan bir takım vardı. İstanbulspor gibi zor durumda olan bir takıma karşı böyle bir mağlubiyeti kabul etmiyorum. Bununla ilgili düşüncelerimizi anlatacağız. Konuştuktan sonra karar vereceğim." dedi

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