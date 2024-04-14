Kaptan Takımda Kalıyor: Galatasaray'ın Tecrübeli Kalecisi Fernando Muslera'nın Yeni Maaşı Ortaya Çıktı
Kaptan Takımda Kalıyor: Galatasaray'ın Tecrübeli Kalecisi Fernando Muslera'nın Yeni Maaşı Ortaya Çıktı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2011 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile yeni sezonda da yola devam edileceğini açıklamıştı. Tecrübeli kalecinin sözleşme detayları da belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile 500. lig maçına çıkarak inanılmaz başarıya imza atan Muslera, geleceği ile ilgili belirsizliğe nokta koydu.
Uruguaylı kaleci, “Amacım, fiziğim elverdiğince oynayabilmek. Kendimi çok iyi hissediyorum. Önümüzdeki birkaç yıl daha burada olmak isterim” dedi.
Sarı-kırmızılı yönetim ile yeni sözleşme konusunda anlaşan 37 futbolcunun yeni maaşı da ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, ilk görüşmelerde 1.5 milyon euro teklif ettiği deneyimli kaleci ile 2.2 milyon euro üzerinden 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda