Kaptan Takımda Kalıyor: Galatasaray'ın Tecrübeli Kalecisi Fernando Muslera'nın Yeni Maaşı Ortaya Çıktı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2011 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile yeni sezonda da yola devam edileceğini açıklamıştı. Tecrübeli kalecinin sözleşme detayları da belli oldu.