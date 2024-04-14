Nedenini Kimse Anlamadı! Altay - Çorum FK Maçında Bir Taraftar Yangın Tüpüyle Sis Oluşturmaya Çalıştı
Nedenini Kimse Anlamadı! Altay - Çorum FK Maçında Bir Taraftar Yangın Tüpüyle Sis Oluşturmaya Çalıştı
Kaynak: https://twitter.com/FutbolAnadolu
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Altay, Çorum FK'yı konuk etti. Mücadelede ev sahibi takımın bir taraftarı yangın tüpüyle sis oluşturmaya çalıştı. Taraftara güvenlik görevlisi müdahale etti.
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Geçtiğimiz hafta Eyüpspor'a mağlup olarak ligden düşmesi kesinleşen Altay, yeni haftada evinde Çorum FK'ya 3-1 mağlup oldu.
Tribünde bulunan bir taraftar, yangın tüpüyle sis oluşturmaya çalıştı.
Taraftara güvenlik görevlisi müdahale etti 👇
Yaşanan olay, sosyal medyada da dikkat çekti 👇
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