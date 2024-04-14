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Nedenini Kimse Anlamadı! Altay - Çorum FK Maçında Bir Taraftar Yangın Tüpüyle Sis Oluşturmaya Çalıştı

Nedenini Kimse Anlamadı! Altay - Çorum FK Maçında Bir Taraftar Yangın Tüpüyle Sis Oluşturmaya Çalıştı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
14.04.2024 - 17:02

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Altay, Çorum FK'yı konuk etti. Mücadelede ev sahibi takımın bir taraftarı yangın tüpüyle sis oluşturmaya çalıştı. Taraftara güvenlik görevlisi müdahale etti.

Kaynak: https://twitter.com/FutbolAnadolu
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Geçtiğimiz hafta Eyüpspor'a mağlup olarak ligden düşmesi kesinleşen Altay, yeni haftada evinde Çorum FK'ya 3-1 mağlup oldu.

Geçtiğimiz hafta Eyüpspor'a mağlup olarak ligden düşmesi kesinleşen Altay, yeni haftada evinde Çorum FK'ya 3-1 mağlup oldu.

Tribünde bulunan bir taraftar, yangın tüpüyle sis oluşturmaya çalıştı.

Tribünde bulunan bir taraftar, yangın tüpüyle sis oluşturmaya çalıştı.

Taraftara güvenlik görevlisi müdahale etti 👇

Yaşanan olay, sosyal medyada da dikkat çekti 👇

Yaşanan olay, sosyal medyada da dikkat çekti 👇
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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