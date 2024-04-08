Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı'nın Tartışması Sonrası Programı Bitirmişti! Ertem Şener'den Açıklama

'Kamuoyuna;

Bu akşam Beyaz Futbol’u erken bitirdim, evet.

29 yıllık yayıncılık tecrübem, bunu gerektirdi.

Böylesine sıkıntılı futbol ikliminde, kulüplerin insanlar üzerinde yaşattığı olumsuz hava yetmezmiş gibi bir de bizim programda kavga ve gürültü yaşanmasını istemedim.

Reyting için programa devam eder ve 1 saat kavga edilmesine izin vermeyi de bilirdim. Yarın da “oh reytingin kralını aldım” derdim. Ama bu sefer futbolu kaosa sürükleyenlerin ekmeğine yağ sürmüş olurdum.

Lakin bundan sonra da buna sebep olan kavgacıları eleştirmeye hakkım, hiç olmazdı.

Ben, futbolda barış, sükunet ve huzurdan yanayım. Fırsatı reytinge çevirmek, benim programcılık anlayışımda, “özellikle böyle bir dönemde olmaz, olamaz.”

Beyaz Futbol ve Derin Futbol olarak objektif, tarafsız, ilkeli ve barışı sağlamaya yönelik yayınlara “ben olduğum sürece” devam edilecek.

Aksi takdirde, kim olursa olsun, benim programlarımda, kavga ikliminin yaşanmasına ve yaşatılmasına asla izin vermeyeceğim.

Gerekirse yine, yeniden reklama gidip ardından jenerik gireceğim.

Ayrıca;

Benim hiçbir programımda sansür olmaz. Kim olursa olsun buna müsade etmem.

Böyle bir durum, bugünkü yayın ve önceki programlarımda ispat edildiği an, mesleğimi anında bırakacağıma şeref sözü veriyorum!

Benim tek derdim kaybolan sevgi, saygı, güven ve huzur ortamının yakalanmasına yardımcı olmak. Kavga ve gürültüyü sevmiyorum. Müsade etmiyorum. Etmeyeceğim de.

Saygılarımla…'