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Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı'nın Tartışması Sonrası Programı Bitirmişti! Ertem Şener'den Açıklama

Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı'nın Tartışması Sonrası Programı Bitirmişti! Ertem Şener'den Açıklama

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
08.04.2024 - 20:58

Beyaz Futbol futbol programında gündemi değerlendiren eski hakem Ahmet Çkar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında tartışma çıkmış, programın sunucusu Ertem Şener, 'acil reklam' diyerek canlı yayını noktalamıştı. Şener, yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin sahadan çekilmesi ile tatil edilmişti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin sahadan çekilmesi ile tatil edilmişti.

Tarihe geçen karşılaşma, Beyaz Futbol programında değerlendirirken canlı yayında dikkat çekici bir olay yaşandı.

Tarihe geçen karşılaşma, Beyaz Futbol programında değerlendirirken canlı yayında dikkat çekici bir olay yaşandı.

Programın konukları Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar birbirine girdi.

Programın konukları Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar birbirine girdi.

Kütahyalı, Ahmet Çakar’ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aleyhine tweet attıktan sonra telefonla görüştüğünü, kahve içmek için davet ettiği iddia etti.

Kütahyalı, Ahmet Çakar’ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aleyhine tweet attıktan sonra telefonla görüştüğünü, kahve içmek için davet ettiği iddia etti.

Bu iddianın ardından gerilim yükseldi ve programın sunucusu Ertem Şener, “Acil bir reklama girelim” diyerek programı erken bitirdi.

Bu iddianın ardından gerilim yükseldi ve programın sunucusu Ertem Şener, “Acil bir reklama girelim” diyerek programı erken bitirdi.
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Şener, programın sonlanmasının ardından açıklamada bulundu 👇

Şener, programın sonlanmasının ardından açıklamada bulundu 👇

'Kamuoyuna;

Bu akşam Beyaz Futbol’u erken bitirdim, evet. 

29 yıllık yayıncılık tecrübem, bunu gerektirdi.

Böylesine sıkıntılı futbol ikliminde, kulüplerin insanlar üzerinde yaşattığı olumsuz hava yetmezmiş gibi bir de bizim programda kavga ve gürültü yaşanmasını istemedim. 

Reyting için programa devam eder ve 1 saat kavga edilmesine izin vermeyi de bilirdim. Yarın da “oh reytingin kralını aldım” derdim. Ama bu sefer futbolu kaosa sürükleyenlerin ekmeğine yağ sürmüş olurdum.

Lakin bundan sonra da buna sebep olan kavgacıları eleştirmeye hakkım, hiç olmazdı. 

Ben, futbolda barış, sükunet ve huzurdan yanayım. Fırsatı reytinge çevirmek, benim programcılık anlayışımda, “özellikle böyle bir dönemde olmaz, olamaz.”

Beyaz Futbol ve Derin Futbol olarak objektif, tarafsız, ilkeli ve barışı sağlamaya yönelik yayınlara “ben olduğum sürece” devam edilecek. 

Aksi takdirde, kim olursa olsun, benim programlarımda, kavga ikliminin yaşanmasına ve yaşatılmasına asla izin vermeyeceğim. 

Gerekirse yine, yeniden reklama gidip ardından jenerik gireceğim. 

Ayrıca; 

Benim hiçbir programımda sansür olmaz. Kim olursa olsun buna müsade etmem. 

Böyle bir durum, bugünkü yayın ve önceki programlarımda ispat edildiği an, mesleğimi anında bırakacağıma şeref sözü veriyorum! 

Benim tek derdim kaybolan sevgi, saygı, güven ve huzur ortamının yakalanmasına yardımcı olmak. Kavga ve gürültüyü sevmiyorum. Müsade etmiyorum. Etmeyeceğim de. 

Saygılarımla…'

Kütahyalı Çakara'a ne demişti?

Kütahyalı Çakara'a ne demişti?

Ahmet Çakar: Beni tatmin edecek, kamuoyunun tatmin bir açıklama gelmedi.

Rasim Ozan: Hocam da diyor ki devlet haklı, devlet komplo kurdu.

Ahmet Çakar: Ertem şunu bir sustur musun?

Rasim Ozan: Kimi susturuyorsun be? Ali Koç’a haksızlık edildi dedik ama bu da saçma sapan bir yere döndü ya… Ne oluyor ya, abartma!

Ahmet Çakar: Rasim ateşle oynuyorsun!

Rasim Ozan: Hocam Suudi Arabistan’da ateşle oynadın sonra seni kurtardık. Telefonlar geldi tweetlerin değişti. Yapma, yapma… Büyükekşi ile uzlaşmadın mı sen? Büyükekşi canımsın, Büyükekşi geri alıyorum… Gel kahve içelim demedin mi?

Ertem Şener: Kameralar bana dönsün, acil reklama girebilir miyiz?

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