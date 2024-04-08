Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı'nın Tartışması Sonrası Programı Bitirmişti! Ertem Şener'den Açıklama
Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı'nın Tartışması Sonrası Programı Bitirmişti! Ertem Şener'den Açıklama
Beyaz Futbol futbol programında gündemi değerlendiren eski hakem Ahmet Çkar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında tartışma çıkmış, programın sunucusu Ertem Şener, 'acil reklam' diyerek canlı yayını noktalamıştı. Şener, yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin sahadan çekilmesi ile tatil edilmişti.
Tarihe geçen karşılaşma, Beyaz Futbol programında değerlendirirken canlı yayında dikkat çekici bir olay yaşandı.
Programın konukları Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar birbirine girdi.
Kütahyalı, Ahmet Çakar’ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aleyhine tweet attıktan sonra telefonla görüştüğünü, kahve içmek için davet ettiği iddia etti.
Bu iddianın ardından gerilim yükseldi ve programın sunucusu Ertem Şener, “Acil bir reklama girelim” diyerek programı erken bitirdi.
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Şener, programın sonlanmasının ardından açıklamada bulundu 👇
Kütahyalı Çakara'a ne demişti?
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