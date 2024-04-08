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UEFA'dan Yeni Karar! Fenerbahçe'nin Deplasman Yasağında Değişikliğe Gidildi

UEFA'dan Yeni Karar! Fenerbahçe'nin Deplasman Yasağında Değişikliğe Gidildi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
08.04.2024 - 18:11

UEFA, Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan karşılaşmadaki tribün olayları nedeniyle temsilcimiz Fenerbahçe'ye verdiği deplasman yasağı kararında değişikliğe gitti.

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UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdü.

UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdü.

Temsilcimiz, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'u elemesi durumunda yarı final turunda deplasmana seyirci götürebilecek.

Temsilcimiz, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'u elemesi durumunda yarı final turunda deplasmana seyirci götürebilecek.

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