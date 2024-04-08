UEFA'dan Yeni Karar! Fenerbahçe'nin Deplasman Yasağında Değişikliğe Gidildi
UEFA'dan Yeni Karar! Fenerbahçe'nin Deplasman Yasağında Değişikliğe Gidildi
UEFA, Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan karşılaşmadaki tribün olayları nedeniyle temsilcimiz Fenerbahçe'ye verdiği deplasman yasağı kararında değişikliğe gitti.
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UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdü.
Temsilcimiz, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'u elemesi durumunda yarı final turunda deplasmana seyirci götürebilecek.
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