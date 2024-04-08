Yarıda Kalan Süper Kupa Maçı Dünya Basınında Büyük Şaşkınlık Yarattı!

Marca: Türkiye'de skandal: Fenerbahçe, Süper Kupa'dan bir dakika sonra sahadan protestoyla ayrıldı.

Espn: Pazar günü Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa karşılaşmasının ilk dakikasında, Fenerbahçeli oyuncular sahayı terk ederek maçın yarıda kalmasına neden oldu.

AS: Süper Kupa'da şaşırtıcı anlar. Fenerbahçe federasyonu protesto ederek maçı bıraktı.

El Mundo Deportivo: Fenerbahçe, hakemler ve federasyon tarafından gördüğü kötü muameleyi protesto etmek için Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıktı ve 1'inci dakikada sahadan çekildi.