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Yarıda Kalan Süper Kupa Maçı Dünya Basınında Büyük Şaşkınlık Yarattı!

Yarıda Kalan Süper Kupa Maçı Dünya Basınında Büyük Şaşkınlık Yarattı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
08.04.2024 - 17:48

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sebebiyle tatil edilen Süper Kupa mücadelesi, dünya basınında geniş yer buldu. Spor medyasının önde gelen gazeteleri ve haber siteleri, dikkat çekici başlıklara imza attı.

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Galatasaray ile Fenerbahçe, dün akşam Şanlıurfa'da Süper Kupa için karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 1'inci dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Galatasaray ile Fenerbahçe, dün akşam Şanlıurfa'da Süper Kupa için karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 1'inci dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular, yönetimin kararıyla soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.

Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular, yönetimin kararıyla soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.

Hakem Volkan Bayarslan, müsabakayı tatil etti. Tatil edilen mücadele, Avrupa ve dünya basınında geniş yer buldu 👇

Hakem Volkan Bayarslan, müsabakayı tatil etti. Tatil edilen mücadele, Avrupa ve dünya basınında geniş yer buldu 👇

Fransa basını

Fransa basını

  • L'equipe: Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Süper Kupa'da U19 takımıyla mücadele etti. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşmazlığa düştüğü için bu pazar akşamı Süper Kupa oynamayı reddetti. U19 takımı, sahadan çıkmadan önce Galatasaray'a karşı 1-0 gerideydi.

  • Rmc Sport: Süper Kupa'da çılgın sahne.

  • Foot Mercato: Türkiye'de Fenerbahçe - Galatasaray arasındaki gerçeküstü sahne.

İspanya basını

İspanya basını

  • Marca: Türkiye'de skandal: Fenerbahçe, Süper Kupa'dan bir dakika sonra sahadan protestoyla ayrıldı.

  • Espn: Pazar günü Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa karşılaşmasının ilk dakikasında, Fenerbahçeli oyuncular sahayı terk ederek maçın yarıda kalmasına neden oldu.

  • AS: Süper Kupa'da şaşırtıcı anlar. Fenerbahçe federasyonu protesto ederek maçı bıraktı.

  • El Mundo Deportivo: Fenerbahçe, hakemler ve federasyon tarafından gördüğü kötü muameleyi protesto etmek için Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıktı ve 1'inci dakikada sahadan çekildi.

  • Relevo: Türkiye'de bir utanç daha: U19'la Süper Kupa oynayan Fenerbahçe, Icardi'nin 1'inci dakikadaki golüyle oyundan çekildi. Türk futbolu bir kez daha beklenen ve Galatasaray'ın hazırlık maçı yapmasıyla sonuçlanan üzücü bir an yaşadı.

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İtalya basını

İtalya basını

  • La Gazzetta Dello Sport: Türkiye'de kaos. Fenerbahçe, U19 oyuncularıyla Galatasaray'a karşı sahaya çıktı, 1'inci dakikada golü yedi ve çekildi. Sarı-lacivertliler, maçın perşembe günkü Konferans Ligi çeyrek finali öncesinde ertelenmesini istemişti. Icardi'nin golünün ardından soyunma odasına döndüler.

  • Calcio Mercato: Türkiye'deki kısa ömürlü kupa. Süper Kupa heyecan verici. Galatasaray - Fenerbahçe maçı 2'nci dakikada sona erdi. Icardi gol attı, Fenerbahçe 19 Yaş Altı takımı çekildi.

  • Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa'nın uzun ömürlü olmayacağı, Türkiye şampiyonasında ve özellikle eski Juventuslu'nun (Leonardo Bonucci) da içinde bulunduğu sarı-lacivertli kulüpte tartışmalarla dolu son birkaç haftada zaten anlaşılmıştı.

  • Corriere Dello Sport: Türkiye'de sansasyon. Fenerbahçe, Süper Kupa'dan 1'inci dakikada vazgeçti. Trabzon'da yaşanan çirkin arbedenin ardından federasyonun taleplere kayıtsız kalması üzerine sarı-lacivertli kulüpten protesto.

Almanya basını

Almanya basını

  • Bild: TFF'yi protesto eden Fenerbahçe 2'nci dakikada sahadan çekildi. Kupa iptal edildi. Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin U19 oyuncularının protesto amacıyla sahayı terk etmesini alkışladı.

  • Kicker: Tuhaf Süper Kupa. Fenerbahçe U19 oyuncularını gönderiyor ve bir dakika sonra maçtan çekiliyor. Süper Kupa pazar akşamı tam bir komediye dönüştü. Öğleden sonra duyurulduğu üzere Fenerbahçe U19 oyuncularını gönderdi ve ikinci dakikada sahadan çekildi.

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