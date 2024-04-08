Yarıda Kalan Süper Kupa Maçı Dünya Basınında Büyük Şaşkınlık Yarattı!
Yarıda Kalan Süper Kupa Maçı Dünya Basınında Büyük Şaşkınlık Yarattı!
Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sebebiyle tatil edilen Süper Kupa mücadelesi, dünya basınında geniş yer buldu. Spor medyasının önde gelen gazeteleri ve haber siteleri, dikkat çekici başlıklara imza attı.
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Galatasaray ile Fenerbahçe, dün akşam Şanlıurfa'da Süper Kupa için karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 1'inci dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular, yönetimin kararıyla soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.
Hakem Volkan Bayarslan, müsabakayı tatil etti. Tatil edilen mücadele, Avrupa ve dünya basınında geniş yer buldu 👇
Fransa basını
İspanya basını
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İtalya basını
Almanya basını
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