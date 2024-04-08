İmza Toplanmaya Başlandı: Kulüpler Birliği TFF'nin Bir An Önce Olağanüstü Genel Kurul'a Gitmesini İstiyor
İmza Toplanmaya Başlandı: Kulüpler Birliği TFF'nin Bir An Önce Olağanüstü Genel Kurul'a Gitmesini İstiyor
TFF, geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği'nin 'Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidelim' talebini reddetmişti. Bu kararın ardından Kulüpler Birliği'nin de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidilmesi için kulüplerin delegeleriyle birlikte imza toplayacağı ifade edilmişti. Süper Lig ve 1. Lig ekipleri, imza toplamaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Süper Kupa mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, seçim kararı aldıklarını açıklamıştı.
Büyükekşi, açıklamasında "Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız kararla 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik." ifadelerine yer vermişti.
Seçim tarihini geç bulan Süper Lig kulüpleri, olağanüstü seçimli genel kurulun bir an önce yapılması için noter onaylı imza toplamaya başladı.
Yağız Sabuncuoğlu, Süper Lig ekiplerinin yanı sıra 1. Lig kulüplerinin de imza toplamaya başladığını belirterek son 50 oyun kaldığını belirtti.
Eğer oy kullanma hakkı bulunan delegelerin yüzde 40'ı imza verirse statüye göre TFF, bir ay içinde seçime gitmek durumunda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Federasyonun seçime gitmemesi durumunda ise oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda