İmza Toplanmaya Başlandı: Kulüpler Birliği TFF'nin Bir An Önce Olağanüstü Genel Kurul'a Gitmesini İstiyor

TFF, geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği'nin 'Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidelim' talebini reddetmişti. Bu kararın ardından Kulüpler Birliği'nin de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidilmesi için kulüplerin delegeleriyle birlikte imza toplayacağı ifade edilmişti. Süper Lig ve 1. Lig ekipleri, imza toplamaya başladı.