Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Süper Kupa'da Başına Ne Geldiği Merak Edilmişti! Okan Buruk'un Oğlu Ali Yiğit Buruk'tan Açıklama

Süper Kupa'da Başına Ne Geldiği Merak Edilmişti! Okan Buruk'un Oğlu Ali Yiğit Buruk'tan Açıklama

Fenerbahçe galatasaray
Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
08.04.2024 - 16:23

Süper Kupa maçında sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un görüntüsü dikkat çekmişti. Karşılaşmanın ardından Ali Yiğit Buruk, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak merak edilen soruya yanıt verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Galatasaray ile Fenerbahçe 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin 1. dakikasın Mauro Icardi ile öne geçti.

Galatasaray ile Fenerbahçe 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin 1. dakikasın Mauro Icardi ile öne geçti.
cdnuploads.aa.com.tr

Golün ardından Fenerbahçe, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci'nin işaretiyle sahadan çekildi.

Golün ardından Fenerbahçe, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci'nin işaretiyle sahadan çekildi.
cdnuploads.aa.com.tr

Sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle hakem Volkan Bayarslan, müsabakayı tatil etti.

Sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle hakem Volkan Bayarslan, müsabakayı tatil etti.
cdnuploads.aa.com.tr

Galatasaraylı futbolcular, tribünlerdeki taraftarlarıyla sevinç gösterisi yaptı.

Galatasaraylı futbolcular, tribünlerdeki taraftarlarıyla sevinç gösterisi yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, başını tuttuğu fotoğrafla merak uyandırdı. Maçın ardından paylaşımda bulunan Buruk, "Kutlamayı biraz abartınca böyle kazalar olabilir" dedi.

Teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, başını tuttuğu fotoğrafla merak uyandırdı. Maçın ardından paylaşımda bulunan Buruk, "Kutlamayı biraz abartınca böyle kazalar olabilir" dedi.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
15
8
7
6
2
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?