Süper Kupa'da Başına Ne Geldiği Merak Edilmişti! Okan Buruk'un Oğlu Ali Yiğit Buruk'tan Açıklama
Süper Kupa'da Başına Ne Geldiği Merak Edilmişti! Okan Buruk'un Oğlu Ali Yiğit Buruk'tan Açıklama
Süper Kupa maçında sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un görüntüsü dikkat çekmişti. Karşılaşmanın ardından Ali Yiğit Buruk, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak merak edilen soruya yanıt verdi.
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Galatasaray ile Fenerbahçe 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin 1. dakikasın Mauro Icardi ile öne geçti.
Golün ardından Fenerbahçe, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci'nin işaretiyle sahadan çekildi.
Sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle hakem Volkan Bayarslan, müsabakayı tatil etti.
Galatasaraylı futbolcular, tribünlerdeki taraftarlarıyla sevinç gösterisi yaptı.
Teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, başını tuttuğu fotoğrafla merak uyandırdı. Maçın ardından paylaşımda bulunan Buruk, "Kutlamayı biraz abartınca böyle kazalar olabilir" dedi.
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