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Maaşı Merak Ediliyordu! Inter Miami'nin Sahibi Jorge Mas Lionel Messi'nin Yıllık Kazancını Açıkladı

Maaşı Merak Ediliyordu! Inter Miami'nin Sahibi Jorge Mas Lionel Messi'nin Yıllık Kazancını Açıkladı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
08.04.2024 - 23:13

Kariyerine MLS ekibi Inter Miami'de devam eden Lionel Messi'nin ne kadarlık bir sözleşmeye imza attığı gündem olmuştu. David Beckham ile kulübün sahibi Jorge Mas, Arjantinli golcünün yıllık kazancını paylaştı.

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Forbes'a açıklamalarda bulunan MLS temsilcisinin sahibi, Messi'nin sözleşmesindeki detayları duyurdu.

Forbes'a açıklamalarda bulunan MLS temsilcisinin sahibi, Messi'nin sözleşmesindeki detayları duyurdu.

Mas, Arjantinli yıldızın Inter Miami'den yılda 50-60 milyon dolar arasında bir kazanç elde ettiğini ifade etti.

Mas, Arjantinli yıldızın Inter Miami'den yılda 50-60 milyon dolar arasında bir kazanç elde ettiğini ifade etti.

Diğer taraftan 36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde emeklilik sonrası için de bir madde bulunduğunu belirtti.

Diğer taraftan 36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde emeklilik sonrası için de bir madde bulunduğunu belirtti.

Amerikalı milyarder, süperstarın kontratında "Inter Miami'de yönetici olarak görev alabilir" seçeneğinin olduğuna da dikkat çekti.

Amerikalı milyarder, süperstarın kontratında "Inter Miami'de yönetici olarak görev alabilir" seçeneğinin olduğuna da dikkat çekti.

Pembe-siyahlı kulüp ile 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi olan Messi, takımıyla bu sezon 6 maça çıktı ve bu maçlarda 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Pembe-siyahlı kulüp ile 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi olan Messi, takımıyla bu sezon 6 maça çıktı ve bu maçlarda 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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