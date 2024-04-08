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Resmen Açıklandı! TFF Seçim Tarihine Nokta Koydu

Resmen Açıklandı! TFF Seçim Tarihine Nokta Koydu

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
08.04.2024 - 21:42

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olağan genel kurul yapılacağını açıkladı.

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Süper Kupa mücadelesi öncesinde açıklama yapan Başkan Büyükekşi, federasyonun 18 Temmuz'da seçime gideceğini açıklamıştı.

Süper Kupa mücadelesi öncesinde açıklama yapan Başkan Büyükekşi, federasyonun 18 Temmuz'da seçime gideceğini açıklamıştı.

Süper Lig ve 1. Lig ekipleri de bu tarihin oldukça geç olduğunu ifade etmiş ve seçimin erken yapılması için imza toplamaya başlamıştı.

Süper Lig ve 1. Lig ekipleri de bu tarihin oldukça geç olduğunu ifade etmiş ve seçimin erken yapılması için imza toplamaya başlamıştı.

Fakat TFF, genel kurulun 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılacağını açıkladı.

Fakat TFF, genel kurulun 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılacağını açıkladı.

TFF resmi internet sitesinden konuyla ilgili gerekçesiyle birlikte yapılan açıklamada, 'Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir' denildi.

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