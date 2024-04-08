Resmen Açıklandı! TFF Seçim Tarihine Nokta Koydu
Resmen Açıklandı! TFF Seçim Tarihine Nokta Koydu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olağan genel kurul yapılacağını açıkladı.
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Süper Kupa mücadelesi öncesinde açıklama yapan Başkan Büyükekşi, federasyonun 18 Temmuz'da seçime gideceğini açıklamıştı.
Süper Lig ve 1. Lig ekipleri de bu tarihin oldukça geç olduğunu ifade etmiş ve seçimin erken yapılması için imza toplamaya başlamıştı.
Fakat TFF, genel kurulun 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılacağını açıkladı.
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