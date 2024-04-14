Mallorca Maçı Bardağı Taşıran Son Damla Oldu! Arda Güler'in Real Madrid Kariyeri Bitiyor mu?
Mallorca Maçı Bardağı Taşıran Son Damla Oldu! Arda Güler'in Real Madrid Kariyeri Bitiyor mu?
Real Madrid'de istediği süreyi bir türlü alamayan Arda Güler'in takımdan ayrılmaya karar verdiği iddia edildi. İspanyol basını, genç futbolcunun sezon sonunda başka kulübe gitmek istediğini yönetime bildirdiğini yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Real Madrid, La Liga'nın 31. haftasında Mallorca'ya konuk oldu. Eflatun beyazlılar, üç puanı tek golle aldı. Tchouameni, galibiyeti getiren isim oldu.
Karşılaşma öncesinde teknik direktör Ancelotti'nin hafta için zorlu City maçından dolayı rotasyona gideceği ve milli futbolcu Arda Güler'e ilk 11'de şans vereceği yazılıyordu.
Ancak, beklenilen olmadı. Arda Güler, Brahim Diaz'ın iyi bir performans sergilememesine rağmen maçta bir dakika bile süre alamadı.
Maç sonrası İspanya basınında Ancelotti'nin Arda'dan özür dilediği belirtildi.
İtalyan teknik adamın genç futbolcuya "Arda, senden özür dilemeliyim... 0-2 yapsaydık oyuna girecektin ama oyun tehlikeli bir hal aldı ve çok fazla değişiklik yapmak istemedim. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim" dediği kaydedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İspanyol gazeteci Ramon Alvarez ise Arda Güler'in sezon sonunda Real Madrid'den ayrılmak istediğini yönetime bildirdiğini yazdı. Alvarez, "Ancelotti de biraz önce söylediğim gibi transfer fikrine olumlu bakıyor. Kulübün ne karar vereceğini göreceğiz." dedi.
Sizce Arda, kariyerini nasıl şekillendirmeli?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda