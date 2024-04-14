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Üst Üste Alınan Kötü Sonuçların Ardından Beşiktaş'ta Bileti Kesilen Fernando Santos'un Tazminatı Belli Oldu

Üst Üste Alınan Kötü Sonuçların Ardından Beşiktaş'ta Bileti Kesilen Fernando Santos'un Tazminatı Belli Oldu

Beşiktaş
Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
14.04.2024 - 18:00

Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını duyurdu. Portekizli çalıştırıcıya ne kadar tazminat ödeneceği de merak konusu oldu. Siyah-beyazlı kulübün yöneticilerinden Kaan Şakul, mali detayları paylaştı.

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Ligdeki son beş maçından yalnızca iki puan çıkaran Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi.

Ligdeki son beş maçından yalnızca iki puan çıkaran Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.

Siyah-beyazlı ekibin teknik sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'nin yapacağı kaydedildi.

Siyah-beyazlı ekibin teknik sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'nin yapacağı kaydedildi.

Ocak ayında göreve gelen Portekizli çalıştırıcıya ödenecek tazminat miktarı da merak edildi.

Ocak ayında göreve gelen Portekizli çalıştırıcıya ödenecek tazminat miktarı da merak edildi.

Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, Kaan Şakul'un "Fernando Santos için 500 bin euro tazminat bedeli ödeyeceğiz. Bu ödeme fesih yapılan günden itibaren 5 aylık taksitle olacak. Başka herhangi bir ödeme yapmayacağız." dediğini ifade etti.

Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, Kaan Şakul'un "Fernando Santos için 500 bin euro tazminat bedeli ödeyeceğiz. Bu ödeme fesih yapılan günden itibaren 5 aylık taksitle olacak. Başka herhangi bir ödeme yapmayacağız." dediğini ifade etti.

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