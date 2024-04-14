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58 Maç Sonra Sahasında Kaybetti! Liverpool Şampiyonluk Yolunda Crystal Palace'a Takıldı

58 Maç Sonra Sahasında Kaybetti! Liverpool Şampiyonluk Yolunda Crystal Palace'a Takıldı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
14.04.2024 - 18:36

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Crystal Palace'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Klopp ve öğrencileri, üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.

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Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.

Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.

Deplasman ekibi, karşılaşmanın 14. dakikasında Eberechi Eze'yle öne geçti. Bu gol, aynı zaman da maçın da skoru oldu.

Deplasman ekibi, karşılaşmanın 14. dakikasında Eberechi Eze'yle öne geçti. Bu gol, aynı zaman da maçın da skoru oldu.

Geçen hafta United deplasmanında iki puan bırakan Liverpool, 58 maç sonra da Anfield'da kaybederek şampiyonluk şansını zora soktu.

Geçen hafta United deplasmanında iki puan bırakan Liverpool, 58 maç sonra da Anfield'da kaybederek şampiyonluk şansını zora soktu.

Klopp'un ekibi, bu mağlubiyetle 71 puanda kaldı ve Manchester City'nin 2 puan arkasına düştü.

Klopp'un ekibi, bu mağlubiyetle 71 puanda kaldı ve Manchester City'nin 2 puan arkasına düştü.

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