Bundesliga'da Şampiyon Bayer Leverkusen!
Bundesliga'da Şampiyon Bayer Leverkusen!
Bundesliga'da bitime 5 hafta kala Werder Bremen'i 5-0 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi. Xabi Alonso, kırmızı-siyahlılara 119 yıllık tarihinin ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazandırdı.
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Bundesliga'da Werder Bremen'i 5-0 mağlup eden Bayer Leverkusen, bitime 5 hafta kala zafere ulaştı ve tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
Bayer Leverkusen'in şampiyonluk maçında üç golü 68., 83. ve 91. dakikalarda Florian Wirtz'ten gelirken diğer golleri 25. dakikada Victor Boniface ve 60. dakikada Granit Xhaka kaydetti.
Tarihinde ilk kez şampiyon olan Bayer Leverkusen bu sezonki yenilmezlik serisini de 43 maça çıkardı.
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