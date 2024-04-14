Sözleşmeyi Reddetti: Victor Nelsson Sezon Sonunda Galatasaray'dan Ayrılıyor
Sözleşmeyi Reddetti: Victor Nelsson Sezon Sonunda Galatasaray'dan Ayrılıyor
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda geleceğinin nasıl şekilleneceği merak edilen defans oyuncusu, 'ayrılacağım' dedi.
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı.
İç transfere yönelen sarı-kırmızılı ekip, başarılı savunmacısı Victor Nelsson'a yeni sözleşme talebinde bulundu.
25 yaşındaki savunmacı, bu teklifi reddederek kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi planladığını dile getirdi.
Danimarkalı futbolcunun bir süredir adı İtalya Seri A'nın son şampiyonu Napoli ile anılıyordu. İtalya basınından bazı kaynaklar, Nelsson için Napoli'nin 15 milyon euroyu gözden çıkardığını ifade etmişti.
Başarılı defansın Galatasaray ile 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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