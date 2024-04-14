Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Sözleşmeyi Reddetti: Victor Nelsson Sezon Sonunda Galatasaray'dan Ayrılıyor

Sözleşmeyi Reddetti: Victor Nelsson Sezon Sonunda Galatasaray'dan Ayrılıyor

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
14.04.2024 - 19:46

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda geleceğinin nasıl şekilleneceği merak edilen defans oyuncusu, 'ayrılacağım' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı.

İç transfere yönelen sarı-kırmızılı ekip, başarılı savunmacısı Victor Nelsson'a yeni sözleşme talebinde bulundu.

İç transfere yönelen sarı-kırmızılı ekip, başarılı savunmacısı Victor Nelsson'a yeni sözleşme talebinde bulundu.

25 yaşındaki savunmacı, bu teklifi reddederek kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi planladığını dile getirdi.

25 yaşındaki savunmacı, bu teklifi reddederek kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi planladığını dile getirdi.

Danimarkalı futbolcunun bir süredir adı İtalya Seri A'nın son şampiyonu Napoli ile anılıyordu. İtalya basınından bazı kaynaklar, Nelsson için Napoli'nin 15 milyon euroyu gözden çıkardığını ifade etmişti.

Danimarkalı futbolcunun bir süredir adı İtalya Seri A'nın son şampiyonu Napoli ile anılıyordu. İtalya basınından bazı kaynaklar, Nelsson için Napoli'nin 15 milyon euroyu gözden çıkardığını ifade etmişti.

Başarılı defansın Galatasaray ile 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Başarılı defansın Galatasaray ile 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın