Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
2103 Yılına Kadar Şampiyonlar Ligi'ni Kazanacak Takımları Tahmin Eden Yapay Zekadan İnanılmaz Acemilik

2103 Yılına Kadar Şampiyonlar Ligi'ni Kazanacak Takımları Tahmin Eden Yapay Zekadan İnanılmaz Acemilik

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
17.04.2024 - 13:14

Yapay zeka, son yıllarda birçok sektörde kullanılmaya başlandı. Sağlık, eğitim, finans ve hatta spor gibi alanlarda kendine yer edinen teknoloji, her ne kadar gelişmiş olsa da hala tam anlamıyla doğru sonuçlar veremeyebiliyor. Bu yanlış sonuçlara bir örnek de Şampiyonlar Ligi'nden geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz günlerde yapay zeka, 2103 yılına kadar Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak kulüpler hakkında tahminde bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde yapay zeka, 2103 yılına kadar Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak kulüpler hakkında tahminde bulunmuştu.

Sosyal medyada büyük ilgi gören tahmine göre, 2023-2024 sezonunda Avrupa'nın en büyüğü Barcelona olacaktı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören tahmine göre, 2023-2024 sezonunda Avrupa'nın en büyüğü Barcelona olacaktı.

Fakat İspanyol dev, dün akşam Paris Saint Germain'e evinde 4-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Böylelikle yapay zekanın tahmini yanlış çıktı.

Fakat İspanyol dev, dün akşam Paris Saint Germain'e evinde 4-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Böylelikle yapay zekanın tahmini yanlış çıktı.

Yapay zeka, ayrıca 2090 yılında Beşiktaş'ın, 2091 yılında ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağı iddia etmişti.

Yapay zeka, ayrıca 2090 yılında Beşiktaş'ın, 2091 yılında ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağı iddia etmişti.

Futbolseverlerin yorumları 👇

Futbolseverlerin yorumları 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?