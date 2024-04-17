2103 Yılına Kadar Şampiyonlar Ligi'ni Kazanacak Takımları Tahmin Eden Yapay Zekadan İnanılmaz Acemilik
2103 Yılına Kadar Şampiyonlar Ligi'ni Kazanacak Takımları Tahmin Eden Yapay Zekadan İnanılmaz Acemilik
Yapay zeka, son yıllarda birçok sektörde kullanılmaya başlandı. Sağlık, eğitim, finans ve hatta spor gibi alanlarda kendine yer edinen teknoloji, her ne kadar gelişmiş olsa da hala tam anlamıyla doğru sonuçlar veremeyebiliyor. Bu yanlış sonuçlara bir örnek de Şampiyonlar Ligi'nden geldi.
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Geçtiğimiz günlerde yapay zeka, 2103 yılına kadar Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak kulüpler hakkında tahminde bulunmuştu.
Sosyal medyada büyük ilgi gören tahmine göre, 2023-2024 sezonunda Avrupa'nın en büyüğü Barcelona olacaktı.
Fakat İspanyol dev, dün akşam Paris Saint Germain'e evinde 4-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Böylelikle yapay zekanın tahmini yanlış çıktı.
Yapay zeka, ayrıca 2090 yılında Beşiktaş'ın, 2091 yılında ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağı iddia etmişti.
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