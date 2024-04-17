2103 Yılına Kadar Şampiyonlar Ligi'ni Kazanacak Takımları Tahmin Eden Yapay Zekadan İnanılmaz Acemilik

Yapay zeka, son yıllarda birçok sektörde kullanılmaya başlandı. Sağlık, eğitim, finans ve hatta spor gibi alanlarda kendine yer edinen teknoloji, her ne kadar gelişmiş olsa da hala tam anlamıyla doğru sonuçlar veremeyebiliyor. Bu yanlış sonuçlara bir örnek de Şampiyonlar Ligi'nden geldi.