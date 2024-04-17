Alanyaspor Maçının Devre Arasında Oyundan Alınan Kerem Aktürkoğlu'ndan Dikkat Çeken Paylaşım
Alanyaspor Maçının Devre Arasında Oyundan Alınan Kerem Aktürkoğlu'ndan Dikkat Çeken Paylaşım
Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Alanyaspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Aktürkoğlu, ilk yarı sonunda yerini Hakim Ziyech'e bırakmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelmiş, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 noktalanınca sarı-kırmızılı ekibi teknik direktörü Okan Buruk da oyuna müdahale etmiş ve ikinci yarıya Kerem Aktürkoğlu yerine Hakim Ziyech ile başlamayı tercih etmişti.
Faslı yıldız, Barış Alper'in 56. dakikadaki golünden sonra 61'de sahneye çıkmış ve mükemmel bir vuruşla skoru 2-0'a getirmişti.
Şampiyonluk yolunda alınan kritik üç puanın ardından Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
25 yaşındaki futbolcu, bir sureden alıntı yaptı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda