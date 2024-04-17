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Alanyaspor Maçının Devre Arasında Oyundan Alınan Kerem Aktürkoğlu'ndan Dikkat Çeken Paylaşım

Alanyaspor Maçının Devre Arasında Oyundan Alınan Kerem Aktürkoğlu'ndan Dikkat Çeken Paylaşım

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
17.04.2024 - 10:35

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Alanyaspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Aktürkoğlu, ilk yarı sonunda yerini Hakim Ziyech'e bırakmıştı.

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Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelmiş, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelmiş, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 noktalanınca sarı-kırmızılı ekibi teknik direktörü Okan Buruk da oyuna müdahale etmiş ve ikinci yarıya Kerem Aktürkoğlu yerine Hakim Ziyech ile başlamayı tercih etmişti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 noktalanınca sarı-kırmızılı ekibi teknik direktörü Okan Buruk da oyuna müdahale etmiş ve ikinci yarıya Kerem Aktürkoğlu yerine Hakim Ziyech ile başlamayı tercih etmişti.

Faslı yıldız, Barış Alper'in 56. dakikadaki golünden sonra 61'de sahneye çıkmış ve mükemmel bir vuruşla skoru 2-0'a getirmişti.

Faslı yıldız, Barış Alper'in 56. dakikadaki golünden sonra 61'de sahneye çıkmış ve mükemmel bir vuruşla skoru 2-0'a getirmişti.

Şampiyonluk yolunda alınan kritik üç puanın ardından Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Şampiyonluk yolunda alınan kritik üç puanın ardından Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

25 yaşındaki futbolcu, bir sureden alıntı yaptı 👇

25 yaşındaki futbolcu, bir sureden alıntı yaptı 👇

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