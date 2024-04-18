Tüm Gözler Onda! Küçük Köpek Hangi Sepete Basket Attıysa Şampiyonlar Ligi'nde O Takım Bir Üst Tura Çıktı

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı tamamlandı. Yarı finalistler belli oldu. Sosyal medyada büyük heyecana sahne olan maçlar kadar konuşulan bir konu daha vardı: Bir köpek, basket atarak turu geçecek takımları belirledi. Şu ana kadar tahminlerinin hepsinde başarılı oldu.