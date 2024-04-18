Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Tüm Gözler Onda! Küçük Köpek Hangi Sepete Basket Attıysa Şampiyonlar Ligi'nde O Takım Bir Üst Tura Çıktı

Tüm Gözler Onda! Küçük Köpek Hangi Sepete Basket Attıysa Şampiyonlar Ligi'nde O Takım Bir Üst Tura Çıktı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
18.04.2024 - 08:37

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı tamamlandı. Yarı finalistler belli oldu. Sosyal medyada büyük heyecana sahne olan maçlar kadar konuşulan bir konu daha vardı: Bir köpek, basket atarak turu geçecek takımları belirledi. Şu ana kadar tahminlerinin hepsinde başarılı oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları sonrası yarı final bileti alan takımlar belirlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları sonrası yarı final bileti alan takımlar belirlendi.

Son şampiyon City'i eleyen Real Madrid, Bayern Münih ile Barcelona'yı saf dışı bırakan PSG, Borussia Dortmund ile eşleşti.

Son şampiyon City'i eleyen Real Madrid, Bayern Münih ile Barcelona'yı saf dışı bırakan PSG, Borussia Dortmund ile eşleşti.

Çeyrek final eşleşmelerinin kazananları kadar, söz konusu etapta tur atlayacak takımları doğru tahmin eden köpek de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çeyrek final eşleşmelerinin kazananları kadar, söz konusu etapta tur atlayacak takımları doğru tahmin eden köpek de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

2024 Şampiyonlar Ligi finalinin Real Madrid-PSG arasında olacağını tahminin eden köpek, kupanın kazananı olarak ise Real Madrid'i işaret etti.

2024 Şampiyonlar Ligi finalinin Real Madrid-PSG arasında olacağını tahminin eden köpek, kupanın kazananı olarak ise Real Madrid'i işaret etti.

İşte tahminler 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?