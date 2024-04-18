Tüm Gözler Onda! Küçük Köpek Hangi Sepete Basket Attıysa Şampiyonlar Ligi'nde O Takım Bir Üst Tura Çıktı
Tüm Gözler Onda! Küçük Köpek Hangi Sepete Basket Attıysa Şampiyonlar Ligi'nde O Takım Bir Üst Tura Çıktı
Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı tamamlandı. Yarı finalistler belli oldu. Sosyal medyada büyük heyecana sahne olan maçlar kadar konuşulan bir konu daha vardı: Bir köpek, basket atarak turu geçecek takımları belirledi. Şu ana kadar tahminlerinin hepsinde başarılı oldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları sonrası yarı final bileti alan takımlar belirlendi.
Son şampiyon City'i eleyen Real Madrid, Bayern Münih ile Barcelona'yı saf dışı bırakan PSG, Borussia Dortmund ile eşleşti.
Çeyrek final eşleşmelerinin kazananları kadar, söz konusu etapta tur atlayacak takımları doğru tahmin eden köpek de sosyal medyada büyük ilgi gördü.
2024 Şampiyonlar Ligi finalinin Real Madrid-PSG arasında olacağını tahminin eden köpek, kupanın kazananı olarak ise Real Madrid'i işaret etti.
İşte tahminler 👇
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