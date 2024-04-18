Premier Lig Devi Ferdi Kadıoğlu İçin Geliyor! Sezon Sonunda Teklif Yapma Kararı Aldılar
Premier Lig Devi Ferdi Kadıoğlu İçin Geliyor! Sezon Sonunda Teklif Yapma Kararı Aldılar
İngiliz devi Arsenal, Fenerbahçe'nin son yıllarda öne çıkan oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için teklif yapma kararı aldı. 24 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda sarı-lacivertli kulüpten ayrılabilir.
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2018 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Ferdi Kadıoğlu, özellikle bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa develerinin radarına girdi.
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu, İngitere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal'in milli futbolcuyu transfer etmek için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya karar verdiğini açıkladı.
Fanatik'te yer alan haberde de Başkan Ali Koç'un Ferdi'yi 25 milyon euronun altında bir bonservis bedeline bırakma düşüncesinde olmadığı ifade edildi.
Bu sezon 44 maçta forma giyen sol bek, bu karşılaşmalarda takımına 3 gol 4 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan futbolcunun Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
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