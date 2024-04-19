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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Olympiakos Mağlubiyetinin Sebebini Açıkladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Olympiakos Mağlubiyetinin Sebebini Açıkladı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
19.04.2024 - 08:37

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos maçında oyuncularının stres yaşadığına dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Kartal, 'Sadece 2. golü bulamadığımız için turu geçemedik.' dedi.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finali rövanş maçında Olympiakos'a penaltı atışlarında kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finali rövanş maçında Olympiakos'a penaltı atışlarında kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Temsilcimiz, İrfan Can Kahveci'nin 11. dakikadaki harika golü ile 1-0 öne geçti ve tura denge getirdi. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde skor değişmedi, maç penaltılara gitti. Livakovic'in 2 penaltı kurtarmasına rağmen, 3 penaltıdan yararlanamayan sarı-lacivertliler, yarı final biletini Olympiakos'a kaptırdı.

Sarı-lacivertli temsilcimizin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kartal, mağlubiyete dair şunları söyledi 👇

Sarı-lacivertli temsilcimizin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kartal, mağlubiyete dair şunları söyledi 👇

İlk yarı iyi futbol oynadıklarını belirten Kartal, 'Bugün oyuna çok iyi başladık. İlk devre muhteşem bir Fenerbahçe vardı. Muhteşem taraftar önünde golü de bulduk. İkinci yarı oyun dengelendi. Sonra tempoyu arttırdık sadece 2. golü bulamadık. Oyuncuların turu geçebilmek adına rahatlığı, o golü bulamamanın stresini yaşadık. Uzatmalarda mecburi değişiklikler yaptık. Uzatmalar iki takım adına dengeli geçti. Turu geçmek adına her şeyi çok hak etmiştik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugüne kadar penaltı kaçıran oyuncular, en az penaltı kaçıran oyunculardı. Sadece 2. golü bulamadığımız için turu geçemedik. Taraftarlarımıza karşı mahcup olduk. Her şeye rağmen önümüze bakıyoruz. Ligde devam edeceğiz' diye konuştu.

“Bugün bazı oyuncular karşılık veremedi”

“Bugün bazı oyuncular karşılık veremedi”

Müsabakada yapılan değişiklikler ile ilgili Kartal, “Bazen oyuncuları değiştirirsin, hamlelere karşılık bulursunuz. Bazen de istediğiniz verimi alamazsınız. Bugün de bazıları karşılık verdi, bazıları veremedi. Bunlar futbolun içinde olan doğal şeyler” ifadelerini kullandı.

“En güvendiğimiz isimler penaltıları kaçırdı”

“En güvendiğimiz isimler penaltıları kaçırdı”
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Penaltı atışlarını da değerlendiren Kartal, “Bonucci çok kariyerli oyuncu, Cengiz de aynı şekilde. Tadic penaltı atışlarında, kariyerinde kaçırdığı penaltı sayısı çok az. Beni şaşırtan bunlar oldu. En güvendiğimiz isimler penaltıları kaçıran isimler oldu. Bu kadar mücadele ettik. Bu mücadelenin karşılığında 2. golü atarak turu geçebilmek varken, penaltılarla elenmek üzücü oldu” diyerek sözlerini noktaladı.

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