Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Olympiakos Mağlubiyetinin Sebebini Açıkladı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Olympiakos Mağlubiyetinin Sebebini Açıkladı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos maçında oyuncularının stres yaşadığına dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Kartal, 'Sadece 2. golü bulamadığımız için turu geçemedik.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finali rövanş maçında Olympiakos'a penaltı atışlarında kaybederek Avrupa'ya veda etti.
Sarı-lacivertli temsilcimizin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kartal, mağlubiyete dair şunları söyledi 👇
“Bugün bazı oyuncular karşılık veremedi”
“En güvendiğimiz isimler penaltıları kaçırdı”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın