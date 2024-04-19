Penaltılarda Takımına Turu Getiren Olympiakos Kalecisi Konstantinos Tzolakis'ten Dikkat Çeken Açıklama
Penaltılarda Takımına Turu Getiren Olympiakos Kalecisi Konstantinos Tzolakis'ten Dikkat Çeken Açıklama
Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis, temsilcimiz Fenerbahçe'ye karşı aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki kaleci, penaltılardaki performansını değerlendirdi.
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Olympiakos'u normal sürede 1-0 yense de penaltılarda rakibine 3-2 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.
Kariyerinde sadece 2 penaltı kurtarıp, maçta 3 penaltı kurtaran Yunan ekibinin kalecisi Tzolakis, galibiyetin ardından konuştu.
21 yaşındaki file bekçisi, "Antrenörler ile birlikte analiz yapmıştık. Bir noktadan sonra hisler de devreye giriyor. O anda doğru köşeyi seçmeli ve hakkını vermelisiniz." dedi.
Genç kaleci ayrıca "Penaltılardan önce babam bana bir muska verdi. Bu gece beni İstanbul'da yalnız bırakmadı. Ona teşekkür ediyorum. Adım adım ilerliyoruz. Önce lige bakıyoruz ama evet, Konferans Ligi kupasının hayalini kuruyoruz. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.
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Kaleciye armagan ettiler maci o sol kosede pokmu var göstere gostere insan penalti atmaz.
Muska mı hahahahahahaha 😂
Rum tohumuna bak lan olum 400 sene Osmanlı hakimiyetinde kaldınız öğrene öğrene ^^Penaltılardan önce babam bana bir muska verdi.^^ MUSKA mı öğrendiniz...?